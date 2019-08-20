В СПЧ заявили о нарушениях прав граждан на митингах в Москве

Совет по правам человека при президенте России попросил глав МВД, Росгвардии и Следственного комитета проверить информацию о необоснованном и незаконном применении силы к участникам московских митингов. Также СПЧ просит проверить факт превышения должностных полномочий в отношении прохожих, которые пострадали только потому, что находились на месте проведения протестных акций.

В заявлении подчеркивается, что насилие в отношении инвалидов и женщин недопустимо. На митинге 10 августа сотрудники Росгвардии задержали мужчину с ДЦП. Девушку, которая вступилась за него, – Дарью Сосновскую при задержании ударили в живот и по голове. После у неё диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

12 августа СПЧ обратился в Московскую прокуратуру с просьбой проверить обоснованность привлечения участников митинга 27 июля в Москве к административной ответственности.

Протестные акции в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму продолжаются больше месяца. Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. По нему арестованы 13 человек.