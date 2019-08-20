Правозащитники планируют провести акцию против насилия 31 августа

Правозащитники во вторники подали заявки в мэрию Москвы на проведение акций против насилия 31 августа на проспекте Мира и проспекте Сахарова. Об этом сообщает "МБХ медиа".

Заявки подали руководитель психологической службы "Руси Сидящей" Иван Брушлинский и координатор штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева. Акция намечена на 14 часов по Москве 31 августа. Заявленное количество участников сто тысяч человек. В мэрии столицы заявки приняли и зарегистрировали.

12 августа было опубликовано Заявление членов СПЧ в связи с протестными акциями и действиями полиции по их предотвращению и разгону. В нём, в частности, выражается "серьёзная тревога" по поводу применения полицией таких способов задержания граждан, которые не могут считаться нормальными. Практика произвольных задержаний должна быть прекращена, заявили 28 членов СПЧ. Всего в Совете 50 человек.

Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются с июля. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. По нему арестованы 13 человек, ещё один находится в статусе подозреваемого. Правозащитники отмечают, что ничего из того, что можно квалифицировать как "массовые беспорядки", в Москве не происходило.