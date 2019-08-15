"Россия неминуемо стремится к свободе". Егор Жуков оставлен в СИЗО

Московский городской суд в четверг оставил под арестом студента Высшей школы экономики Егора Жукова. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках 27 июля 2019 года в центре Москвы. За Жукова поручились более 600 человек, а музыкант Oxxxymiron был готов внести залог в размере 2 миллионов рублей. Также в этот день суд рассматривает апелляции других арестованных по этому делу – Кирилла Жукова и Алексея Миняйло.

Студент 4 курса департамента политической науки НИУ ВШЭ Егор Жуков участвовал в заседании по видеосвязи из следственного изолятора. Выступая в суде, он подчеркнул, что 27 июля не совершал того, в чем его обвиняют: "Я ничего не поджигал, и не громил в тот день, я не нападал на сотрудников Росгвардии и полиции в тот день, я не совершил никакого насилия ни в тот день, ни в какой-то другой, потому что насилие против сил авторитарного режима – мера неэффективная, я глубоко в это верю".

В своем выступление Жуков также "поблагодарил" российские власти за то, что они своими действиями по борьбе с мирными протестами "дискредитируют сами себя":

Не знаю, стану ли свободным я, но Россия точно станет

– Хочу поблагодарить наших власть имущих, тех людей, по воле которых я нахожусь в СИЗО. Их действия наделили меня такой общественной поддержкой, которой без них я бы вряд ли когда-либо обладал. Они поместили меня в место, где у меня появилась возможность развить стойкость своего характера. Я не понаслышке знаю все ключевые минусы российской тюремной системы, которая нуждается в скорейшем реформировании. Еще хочу поблагодарить наших власть имущих за тот громадный объем работы, который они выполняют каждый день по дискредитации самих себя. Сложно найти кого-то, кто сильнее способствует увеличению числа сторонников оппозиции, чем российская власть. Глядя на то, что сейчас происходит в Москве, да и в стране в целом, – Россия неминуемо стремится к свободе. Не знаю, стану ли свободным я, но она точно станет, – сказал Егор Жуков под аплодисменты собравшихся в зале.

Поддержать студента-политолога в Мосгорсуд пришли десятки людей: преподаватели Высшей школы экономики, студенты, друзья.

Студентка Анна в беседе с корреспондентом Радио Свобода поделилась впечатлениями от заседания:

– Впечатления смешанные, ужасные, было жутко от того, что человек на два месяца остался в СИЗО ни за что. Очень сильно впечатлило финальное слово Егора о том, что Россия будет свободной, о том, что самое страшное, что с ним может случиться - это забвение. Очень обидно, что на Кирилле Жукове (РС - еще один обвиняемый по "московскому делу", который остался под арестом) сегодня было только 11 человек в зале апелляции и за него поручилось только 6 человек, когда за Егора – 612. Нужно не забывать, что это все люди из одного большого дела и не только Егор Жуков в нем участвует.

Суд частично приобщил к материалам дела поручительства за Егора Жукова. Они поступили более чем от 600 человек. Среди них – рэпер Oxxxymiron, актриса Чулпан Хаматова, политик Любовь Соболь, главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, зарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму и проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара. Также более 300 преподавателей НИУ ВШЭ подписались под письмом в Мосгорсуд, в котором охарактеризовали студента как"законопослушного и порядочного гражданина", и призвали Следственный комитет прекратить уголовное дело против Жукова и других обвиняемых в связи с отсутствием состава преступления.

Российский рэпер Oxxxymiron, который также пришел в четверг в суд, был готов внести за студента залог в размере 2 миллионов рублей. Однако музыканта, который уже не первый раз поддерживает Жукова (10 августа пришел на митинг на проспекте Сахарова в футболке "Свободу Егору Жукову), даже не пустили в зал суда – несмотря на просьбы родителей подсудимого.

Ни предложенный залог, ни поручительства за Егора Жукова не убедили судью Московского городского суда: арест до 27 сентября 2019 года оставлен без изменений.

Адвокат Егора Жукова Леонид Соловьев пообещал и дальше обжаловать решение суда и рассказал, что его подзащитному предлагали дать некие признательные показания в обмен на домашний арест:

Беседы были пространные, "ты расскажи все, что знаешь"

– В предыдущую пятницу к нему приходили четыре оперативника, которые не представились. Они на него не давили, но, тем не менее, проводили с ним беседы, которые мы считаем абсолютно незаконными, без присутствия адвоката. Эти беседы были пространные и ни о чем, но опять же склоняли его к тому, мол, "ты расскажи все, что знаешь". Но мы-то ничего не знаем, нам нечего им рассказать.

– В обмен на что?

– В обмен на домашний арест. Хотя это абсолютно незаконная в данном случае практика. Признание или непризнание не влияет никак не основание избрания меры пресечения.

"Делал жесты направо": в чем обвиняют Егора Жукова

Егора Жукова задержали в ночь на 2 августа после ночного обыска. В Следственном комитете от дачи показаний он отказался, вину не признал. Утром 2 августа Пресненский суд арестовал его на два месяца. Какие конкретные действия Жукова на акции 27 июля расцениваются как участие в массовых беспорядках, следствие не уточняет. В материалах дела упоминается некая видеозапись, на которой Жуков якобы "делал жесты направо" и таким образом якобы управлял толпой. Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов в эфире радиостанции говорил, что смотрел это видео, и, по его мнению, студент переводил протестующих с проезжей части на пешеходную зону. "То есть он из беспорядка вводит в порядок", – резюмировал Венедиктов.

Адвокат Леонид Соловьев подчеркивает, что позиция следствия неубедительна: кроме сомнительного видео ему больше ничего не предъявлено:

– Каких-либо оснований говорить о том, что он участвовал в массовых беспорядках, поджигал какие-то мифические автомобили, совершал какие-то погромы, нет. Это не представлено следствием, хотя вообще по процессуальной логике это должно быть в первую очередь: сначала устанавливается событие преступления, потом соучастники, потом устанавливается их роль. В данном случае все начали абсолютно с хвоста: сначала собрали людей, а потом – мы разберемся, вдруг что-то и было. Кроме этого видео в материалах дела на Егора Жукова абсолютно ничего нет. И никогда не появится. Потому что все, что делал мой подзащитный Егор, – прошелся вместе с шествием мирным и просто показал рукой толпе, чтобы она уходила непосредственно с проезжей части.

"Первый вышкинский политзаключенный"

Выпускник департамента политической науки НИУ ВШЭ Роман Киселев, координирующий кампанию в поддержку Жукова, в беседе с Радио Свобода отметил, что именно абсурдность предъявленных студенту обвинений сплотила "вышкинское" сообщество:

– Не было никаких массовых беспорядков, и Егор в них очевидно не участвовал. То, что ему предъявляют, что он показывал рукой направо, вел толпу, это просто смешно, за такое можно забрать любого. Там было с десяток тысяч человек по всему городу, а стрелочником традиционно оказался человек, которому просто не повезло. Для всех очевидна абсолютная несправедливость настоящего процесса, и не только в отношении Егора, но и остальных участников касательно массовых беспорядков. Даже если, например, вспоминать времена Болотной площади, там противостояние с полицией было жестче. 27 июля было избиение людей, это была абсолютно другая история. Когда прокурор просил Егору меру пресечения, он конкретно указал на видео и процитировал, что "этот молодой человек указывает направо". Это уже просто процесс на грани абсурда.

За такое можно забрать любого

Кроме этого, политфак Вышки всегда был очень политически активным, и хотя, может быть, далеко не многие участвовали в публичной политике, при этом ребята всегда очень сознательные. И раньше были примеры уже, когда политфак вставал за своих горой. В 2014 году, например, когда против нашей студентки Юлии Архиповой господин Соловьев с телеканала "Россия" развел травлю, факультет встал на ее защиту. И во время протестов 2011-12 года, когда тоже задерживали наших ребят, приходили запросы из полиции из разряда "подумайте об отчислении", но университет вставал за наших студентов. Вышка – это семья, и поэтому, конечно, за своих обидно вдвойне, – сказал Роман Киселев.

В рамках кампании в защиту Егора Жукова студенты НИУ ВШЭ проводили серию одиночных пикетов, которые, по словам Киселева, пришлось прекратить из-за поступавших угроз. Также по его словам, на адвокатов и передачи в СИЗО собрано более 2 миллионов рублей. Петиция в поддержку Егора Жукова, созданная на портале "Докса" набрала уже более 4 тысяч подписей.

Егор Жуков – победитель Всероссийской олимпиады по обществознанию. Это позволило ему без экзаменов поступить в бакалавриат НИУ ВШЭ. Жуков собирался участвовать в выборах в Мосгордуму от команды Дмитрия Гудкова, но в итоге снял свою кандидатуру. По политическим убеждениям он разделял идеи либертарианства.

Год назад в интервью студенческому изданию "TheVyshka" Жуков рассказывал, что во время митингов 2011-2012 годов считал, что на акции протеста выходят люди без каких-либо четких взглядов, а Алексей Навальный – агент Запада. Постепенно, по словам Жукова, он начал больше интересоваться политическими процессами, а после митингов 26 марта 2017 года "целиком и полностью погрузился в нынешнюю политическую повестку". Рассказывая о родителях, Егор Жуков говорил, что мама была всегда более-менее оппозиционна по отношению к нынешней власти, папа реагирует более сдержанно. Отец Жукова, – в прошлом космонавт-испытатель, – присутствует на каждом заседании по делу сына.

До ареста он вел политический блог "Блог Жукова". В последнем видео, опубликованном накануне задержания, он говорил об акции 27 июля и сопровождавших ее обысках, задержаниях и уголовных делах. Он назвал эти события "политическими репрессиями" и "тотальным единением силовиков".

28 июля, спустя день после протестной акции, Егору Жукову исполнилось 22 года.

​Роман Киселев рассуждает о том, стали ли политические амбиции Жукова причиной его уголовного преследования:

Он очень удобная показательная жертва, которой можно маячить на телеканалах, показывать: смотрите, какие они, эти нацпредатели

– Он один из тех немногих, что избрал для себя публичную стезю, потому что у нас в стране не принято ввиду формы политического режима заниматься публичной политикой, особенно в студенческом возрасте. Если посмотреть на фигурантов дела, там реально случайные люди, большинство из них вообще не активисты, они просто пришли на мероприятие. И поэтому я подозреваю, что здесь есть какой-то определенный элемент случайности. Но может быть, и нет. Я, конечно, в голове у следователей не сижу, я не знаю, по какому принципу они выбирают людей. Может быть, кому-то он запомнился, и вот они решили его наказать. Тем более, он же выдвигался в Московскую городскую Думу на выборах, и я думаю, что кто-то про него уже точно знал. И учитывая то, что содержание его роликов на Youtube для массовой общественности может показаться провокационным, потому что у нас все не любят вопросы, связанные с протестами, я думаю, он в этом отношении очень удобная показательная жертва, которой можно маячить на телеканалах, показывать: а вот, смотрите, какие они, эти нацпредатели, – заключает Роман Киселев.

Издание "TheVyshka" назвало Егора Жукова "первым вышкинским политзаключенным".

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27 июля в центре Москвы состоялась несогласованная акция оппозиции в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. Полиция задержала почти полторы тысячи человек. Следственные органы квалифицировали происходившее на улицах столицы как массовые беспорядки и завели уголовное дело. 13 человек уже арестованы.