Муниципального депутата Юлию Галямину арестовали на 15 суток

Суд в Москве арестовал на 15 суток незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Юлию Галямину. Её признали виновной в участии в несанкционированном митинге, создавшем помехи движению транспорта и пешеходов. Ранее Галямину арестовали на 10 суток за участие в акции 27 июля. Тогда её обвинили в организации несогласованного митинга.

Протесты в Москве продолжаются с середины июля, после того как стало известно об отказе десяткам независимых кандидатов в регистрации на выборы в Московскую городскую думу. Согласованный митинг за допуск кандидатов на проспекте Сахарова в центре города собрал 20 июля, по разным оценкам, от 12 до 25 тысяч человек. После несогласованной акции в центре Москвы 27 июля было возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках, по нему арестованы 9 человек, ещё один объявлен в розыск. 3 августа в Москве прошла ещё одна акция, разогнанная властями.

Новая акция оппозиции пройдёт 10 августа на проспекте Академика Сахарова. Она согласована с мэрией Москвы.