Прокуратура просит конфисковать имущество полковника ФСБ Черкалина

Генеральная прокуратура России просит конфисковать имущество полковника ФСБ Кирилла Черкалина, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Собственность семьи офицера на сумму в шесть миллиардов рублей планируют обратить в доход государства, сообщает ТАСС.

Начальника банковского отдела Управления "К" службы экономической безопасности ФСБ Черкалин был задержан в апреле этого года и взят под стражу. Изначально его обвиняли в получении взятки, позднее ему предъявили новое обвинение – в мошенничестве в особо крупном размере. Дело против офицера было передано в Главное следственное управление Следственного комитета.

По делу Черкалина проходят ещё два бывших сотрудника Управления "К" – Дмитрий Фролов и Андрей Васильев. Оба были уволены из ФСБ несколько лет назад. По данным следствия, офицеры мошенническим путём добились от бизнесмена Сергея Гляделкина передачи им активов на сумму около 490 миллионов рублей. При обыске у Черкалина нашли 12 миллиардов рублей наличными

По информации источников "Новой газеты", Черкалин был одним из самых молодых и перспективных сотрудников в экономической контрразведке. Несмотря на то что ему еще нет 40 лет, он более десяти лет занимал должность начальника второго отдела Управления "К" (финансовая контрразведка). СМИ связывали с Управлением "К" и его начальником Иваном Ткачёвым громкие аресты высокопоставленных чиновников в России – например, арест министра экономического развития Алексея Улюкаева и губернатора Кировской области Никиты Белых в 2016 году.