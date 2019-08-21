Адвокат: СК не считает, что на видео с протеста был Егор Жуков

Следственный комитет признал, что на видеозаписи с акции протеста 27 июля в Москве был не Егор Жуков. Из-за этого видео студент Высшей школы экономики стал обвиняемым по так называемому "московскому делу". Об этом заявил его адвокат Илья Новиков.

Новиков подчеркнул, что официально позицию следствия ему ещё не сообщили, но он видел копии документов, которые её подтверждают. Однако, несмотря на это, следствие не планирует отказываться от предъявленных Егору Жукову обвинений, добавил адвокат.

21-летний студент ВШЭ Егор Жуков после акции 27 июля призвал с своём блоге поддержать арестованных участников протестов. В ночь на 2 августа у него прошли обыски, после которых он был арестован на два месяца.

В материалах дела упоминается видеозапись, на которой студент, по версии следствия, управлял толпой в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве. Свою вину Жуков не признаёт. В его защиту началась широкая общественная кампания.