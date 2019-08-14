Более 200 сотрудников ВШЭ потребовали освободить Егора Жукова

Более 200 преподавателей и сотрудников Высшей школы экономики подписали письмо к Мосгорсуду и Следственному комитету. Они потребовали освободить студента вуза Егора Жукова из-под ареста, а также прекратить уголовное дело о "массовых беспорядках" против него и других фигурантов.

Сотрудники ВШЭ в письме также ссылаются на заявление Совета по правам человека, который не нашёл признаков массовых беспорядков на несогласованной акции 27 июля.

Ранее около тысячи студентов, выпускников и сотрудников Высшей школы экономики подписали открытое письмо в поддержку Егора Жукова. У здания МВД на Петровке прошли одиночные пикеты с требованием его освобождения.

С призывом освободить арестованных на акциях в Москве и не оказывать давление на учащихся из-за протестов в российской столице выступала и Американская ассоциация преподавателей славянских и восточноевропейских языков.

21-летний студент ВШЭ Егор Жуков после акции 27 июля призвал с своём блоге поддержать арестованных участников протестов. В ночь на 2 августа у него прошли обыски, после которых он был арестован на два месяца. В материалах дела упоминается некая видеозапись, на которой студент "делал жесты направо" и таким образом якобы управлял толпой. Свою вину Егор Жуков не признаёт. Рассмотрение апелляции на арест студента назначено на 15 августа.