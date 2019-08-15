Егора Жукова оставили в СИЗО, несмотря на поручительство Oxxxymiron

Московский городской суд отклонил апелляцию арестованного по уголовному делу о массовых беспорядках в Москве студента Высшей школы экономики Егора Жукова и остваил его под стражей.

На слушаниях в Мосгосуде об апелляции на его арест "поблагодарил" власти России за то, что они своими действиями по борьбе с мирными протестами "дискредитируют сами себя" - сообщает корреспондент Радио Свобода.

Жуков выступал по видеосвязи из СИЗО. В своём коротком выступлении он также "поблагодарил" власти за свой арест, отметив, что он послужил укреплению стойкости его характера и приобретению новых знаний о российской тюремной системе.

"Не знаю, стану ли свободным я, но Россия точно станет" - сказал в завершение своего выступления студент.

Российский музыкант Oxxxymiron (Мирон Фёдоров) ранее поручился за Егора Жукова. Об этом передаёт корреспондент РБК из Мосгорсуда, где рассматривается апелляция на арест активиста.

Музыкант заявил, что готов внести за студента залог на сумму 2 миллиона рублей. Корреспондент "Медиазоны" передаёт, что Фёдорова не пустили в зал суда несмотря на просьбу родителей обвиняемого.

В четверг за Жукова поручился так же главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Всего поручившихся более 600 человек.

21-летний студент ВШЭ Егор Жуков после акции 27 июля призвал с своём блоге поддержать арестованных участников протестов. В ночь на 2 августа у него прошли обыски, после которых он был арестован на два месяца.

В материалах дела упоминается видеозапись, на которой студент, по версии следствия, управлял толпой в ходе несогласованной акции 27 июля в Москве. Свою вину он не признаёт.