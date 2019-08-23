Основатель американского ритейлера ушёл в отставку после рассказа о романе с Бутиной

Основатель американского интернет-магазина Overstock Патрик Бёрн ушёл в отставку после рассказа о своё романе с россиянкой Марией Бутиной. По словам предпринимателя, он три года встречался с ней по указанию ФБР и глубинного государства. Рассказ Бёрна вызвал падение акций его магазина, бывший директор ФБР отрицает обвинения.

Бутину в США обвиняли в участии во вмешательстве в выборы. В апреле она была осуждена за работу незарегистрированным иностранным агентом. Согласно приговору суда, она налаживала неофициальный канал связи между американскими политиками и Россией. По словам Бёрна, ФБР поручило ему завести романтические отношения с россиянкой, чтобы следить за ней.

По утверждению бизнесмена, операция была одобрена в администрации бывшего президента США Барака Обамы. Согласно его утверждениям, он помогал проводить так же расследования против бывших кандидатов на пост президента США — демократки Хиллари Клинтон и республиканцев Дональда Трампа, Теда Круза и Марко Рубио. В чём состояло расследование — он не уточнил.

Информация Бёрна плохо верифицируется, отмечает CNN. Бывший директор ФБР Джеймс Коми назвал заявления бизнесмена "смехотворными" и заявил, что "ФБР так не работает". Министерство юстиции и ФБР отказались от комментариев. В то же время высокопоставленный источник канала заявил, что часть заявлений может быть правдой, поскольку Бёрн поделился с Министерством юстиции подробностями о российском расследовании, не известными широкой публике.