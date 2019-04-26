Мария Бутина приговорена в США к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне вынес приговор российской гражданке Марии Бутиной по обвинению в том, что она действовала на территории Соединённых Штатов в качестве незарегистрированного агента России.
Мария Бутина приговорена к 18 месяцам лишения свободы. Именно о таком наказании просила прокуратура.
Бутиной осталось провести в тюрьме 9 месяцев - половину своего срока она уже провела под стражей. После этого она будет депортирована в Россию без права вернуться в США в течение 10 лет - сообщает корреспондент Buzzfeed из зала суда.
Обосновывая приговор, судья заявил, что Бутина выполняла распоряжения "российского чиновника" и действовала в интересах российских властей - против интересов национальной безопасности США. Фамилия чиновника не была названа, однако из материалов процесса очевидно, что речь идёт о бывшем заместителе председателя Банка России Александре Торшине.
По словам судьи, Бутина не просто нарушила правила регистрации иностранных агентов, но отправляла информацию о Соединённых Штатах в Россию "в то время, когда Россия вмешивалась в выборы в США", и делала это умышленно.
Сама Бутина в последнем слове заявила, что не хотела принести никому вред своими действиями, а хотела "строить мосты между своей родиной и страной, которую полюбила". Она признала нарушение закона со своей стороны и попросила о снисхождении.
- Мария Бутина – основатель российского движения "Право на оружие". Она прибыла в США по студенческой визе в 2016 году была арестована в июле 2018 года.
- В декабре прошлого года Бутина признала себя виновной в сговоре против США и согласилась сотрудничать со следствием. На слушаниях она заявила, что действовала под руководством официального лица из России и хотела установить контакты с республиканцами и Национальной стрелковой ассоциацией США.
- По версии прокуратуры, действия россиянки могут быть частью более масштабной схемы, цель которой – получение информации, установление отношений и формирование каналов связи, которые могут быть использованы в интересах России.
- При этом в органах прокуратуры считают, что Мария Бутина не была "традиционным" шпионом или специально подготовленным сотрудником разведки. Обвинения в шпионаже против Бутиной не выдвигались.
- В открытой части доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о российском вмешательстве в выборы о Бутиной также не говорится.