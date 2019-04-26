Мария Бутина приговорена в США к 18 месяцам тюрьмы

Суд в Вашингтоне вынес приговор российской гражданке Марии Бутиной по обвинению в том, что она действовала на территории Соединённых Штатов в качестве незарегистрированного агента России.

Мария Бутина приговорена к 18 месяцам лишения свободы. Именно о таком наказании просила прокуратура.

Бутиной осталось провести в тюрьме 9 месяцев - половину своего срока она уже провела под стражей. После этого она будет депортирована в Россию без права вернуться в США в течение 10 лет - сообщает корреспондент Buzzfeed из зала суда.

Обосновывая приговор, судья заявил, что Бутина выполняла распоряжения "российского чиновника" и действовала в интересах российских властей - против интересов национальной безопасности США. Фамилия чиновника не была названа, однако из материалов процесса очевидно, что речь идёт о бывшем заместителе председателя Банка России Александре Торшине.

По словам судьи, Бутина не просто нарушила правила регистрации иностранных агентов, но отправляла информацию о Соединённых Штатах в Россию "в то время, когда Россия вмешивалась в выборы в США", и делала это умышленно.

Сама Бутина в последнем слове заявила, что не хотела принести никому вред своими действиями, а хотела "строить мосты между своей родиной и страной, которую полюбила". Она признала нарушение закона со своей стороны и попросила о снисхождении.