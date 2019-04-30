Бывший зампред российского Центробанка и член Совета Федерации Александр Торшин, помощницей которого была осуждённая в Вашингтоне россиянка Мария Бутина, отказался общаться с её семьей. Об этом она рассказала на пресс-конференции во вторник, трансляцию вёл российский государственный канал RT.

Согласно приговору суда, именно по указанию Торшина его помощница налаживала контакты с влиятельными американцами в Национальной стрелковой ассоциации и в Республиканской партии. За это она была приговорена в апреле к 18 месяцам лишения свободы.

"Мои родители пытались с ним связаться, но он не проявился и на контакт с моей семьей не пошел. Ярлыки я сейчас вешать не хочу и прошу других этого не делать. Я думаю, что его поведению есть объяснение, и он бы не бросил меня в такой ситуации", — заявила Бутина во вторник. Она заявила так же, что рассчитывают на досрочное освобождение.

Мария Бутина — основатель российского движения "Право на оружие", выступающего за смягчение оружейного законодательства в России. В июле 2018 года она была арестована по обвинению в действия качестве незарегистрированного агента иностранного правительства на территории США. Согласно приговору суда, она налаживала неофициальный канал связи между американскими политиками и Россией.

Покровителем "Право на оружие" медиа называли Торшина. Бывший зампред Совета федерации поддерживал тесные связи с Национальной стрелковой ассоциацией и, как писало издание писало издание Mother Jones, привозил руководителей организации в Россию. Торшин был включён в санкционный список США и после этого ушёл на пенсию. Дело своей помощницы он не комментировал.