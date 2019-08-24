В Киеве прошли мероприятия в честь Дня независимости Украины. В центре города на Крещатике прошёл "Марш достоинства" без военной техники. Ветераны боевых действий в Донбассе провели альтернативный "Марш защитников". Трансляция велась на сайте Украинской службы Радио Свобода.

Официальные мероприятия по случаю Дня независимости начались в центре Киева утром 24 августа у памятного креста, установленного на месте гибели участников протестов на Евромайдане. Вместе с президентом Владимиром Зеленским и его семьей сюда пришли ветераны боевых действий с детьми, а также родными погибших военных. Они возложили цветы на аллее Небесной Сотни, а затем был поднят государственный флаг, передаёт корреспондент Радио Свобода. Погибших во время протестов почтили минутой молчания и ста ударами колокола.

В своей речи президент Владимир Зеленский перечислил важные события украинской истории за годы независимости, сравнил Украину с матерью, а Крым и Донбасс назвал детьми, которых отобрал сосед. В его речи не было ни слов "агрессор", ни слова "Россия", отмечает корреспондент Свободы. На церемонии присутствовали бывшие президенты Украины Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

После этого начался "Марш достоинства", который с площади Независимости отправился к Михайловскому Златоверхому монастырю, где находится Стена памяти с именами и фотографиями погибших в зоне боевых действий в Донбассе.

Президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы на Крещатике в этом году не было военной техники. Такое происходит впервые с момента с 2014 года, когда начался вооружённый конфликт на востоке Украины.

Бывший президент Пётр Порошенко, проигравший Зеленскому выборы, "Марш достоинства" проигнорировал. Предыдущий глава государства принял участие в церемонии чествования памяти погибших в Донбассе украинских военнослужащих. После этого мероприятия около 10 тысяч ветеранов боевых действий на востоке Украины провели "Марш защитников". От парка Тараса Шевченко они отправились к Стене памяти у Михайловского Златоверхого монастыря.