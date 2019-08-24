Полиция задержала активистов "бессрочного протеста" в Москве

Полиция задержала десятерых участников "бессрочного протеста" в центре Москвы. Об этом сообщает "ОВД-Инфо". Они направлялись на митинг-концерт в честь Дня флага на проспекте Сахарова в центре города.

Четверо активистов были отпущены после задержания, шесть человек – увезены в отделение полиции в 32 километрах от проспекта Сахарова. В чём их подозревают – не сообщается. Сообщается, что задержания проводили сотрудники Главного управления по противодействию экстремизму.

Митинг-концерт в честь Дня российского флага проходит в субботу на месте, где оппозиция планировала провести митинг в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Организаторами мероприятия выступили Российский союз ветеранов Афганистана и Российская ассоциация героев.

По утверждению полиции, по состоянию на 15:27 московского времени в акции принимали участие свыше ста тысяч человек. Ранее сообщалось, что на праздник отправляют по разнарядке студентов и бюджетников.