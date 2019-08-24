Посол России в Великобритании ушёл в отставку

Посол России в Великобритании Александр Яковенко ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте дипломатической миссии. Согласно сообщению, дипломат уже улетел в Россию. Временным поверенным назначен советник-посланник Иван Володин.

В апреле газета "Коммерсантъ" сообщала, что 64-летний Яковенко может возглавить Дипломатическую академию МИД России. Чиновник работает в системе министерства с 1976 года и имеет высший ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Имя преемника дипломата во главе дипломатической миссии в Лондоне не сообщается. По утверждению "Коммерсанта", после атаки на бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери и ухудшения отношений между странами должность посла в Великобритании, бывшая когда-то одной из самых престижных в системе МИД, считается в ведомстве "токсичной".

По данным газеты, на пост посла в Великобритании рассматривается бывший постоянный представитель России при ОБСЕ в Вене Андрей Келин.