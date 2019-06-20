Мосгорсуд оставил под стражей американца Пола Уилана

Мосгорсуд утвердил продление ареста американцу Полу Уилану, арестованному по обвинению в шпионаже. Ранее Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста до 29 августа.

Таким образом было отклонено ходатайство защиты, которая просила перевести Уилана под домашний арест или отпустить его под залог. Решение было принято в закрытом режиме, поскольку дело Уилана засекречено.

В мае издание Foreign Policy опубликовало выдержки из писем американца своей семье. В них Уилан связывает своё уголовное преследование с американскими санкциями в отношении России. Он утверждает, что российские власти хотели нанести ущерб любой американской компании. При этом фирма BorgWarner ранее заявляла, что не будет комментировать перемещения своих сотрудников. Работодатели Уилана настаивают, что его поездка не была связана с их деятельностью.