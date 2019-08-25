Джавад Зариф после встреч на саммите G7: "Путь труден, но его надо пройти"

На саммите "Большой семёрки" в Биаррице в эти дни европейские лидеры пытались ослабить конфронтацию между США и Ираном – она нарастала после решения Трампа в 2018 году выйти из международного соглашения (известного как "ядерная сделка") по иранской ядерной программе. Агентство Reuters отмечает, что глава МИД Ирана Джавад Зариф неожиданно прилетел в воскресенье в Биарриц. Зариф провёл более трёх часов в переговорах с Макроном, после чего отправился обратно в Тегеран.
"Предстоящий путь труден, но он стоит того, чтобы постараться его пройти", написал глава МИД Ирана в твиттере. Зариф, после встречи с президентом Франции главой МИД Франции, встречался также с членами делегаций Германии и Великобритании.
Французские официальные представители на саммите в Биаррице назвали обмен мнениями в иранским министром важным для "лучшего понимания предложений Тегерана". Такое понимание, как ожидается, смягчит напряжённость возникшую днём ранее между участниками саммита после обсуждения иранского вопроса.
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