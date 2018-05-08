Москва и Тегеран озабочены выходом США из соглашения с Ираном

Россия и Иран выразили серьезную озабоченность по поводу решения, которое, как ожидается, президент США Дональд Трамп объявит 8 мая в отношении будущего ядерной сделки Ирана с шестью мировыми державами. Кремль 8 мая предупредил, что "сложится очень серьезная ситуация", если Трамп выведет Соединенные Штаты из соглашения.

Президент Ирана Хасан Роухани 8 мая признал, что Иран может "столкнуться с некоторыми проблемами", если Трамп объявит о возвращения санкций. Выступая на нефтяной выставке в Тегеране, Роухани заявил, что Иран столкнется с некоторыми проблемами в течение двух или трех месяцев, но "мы пройдем через это".

Роухани также сказал, что Иран хочет сохранить "работу с миром и конструктивное взаимодействие с миром". Это касалось ряда деловых проектов с Ираном, которые были заключены европейскими странами после ядерного соглашения 2015 года. Трамп должен объявить свое решение в 14 часов по вашингтонскому времени 8 мая.

Даже до объявления Трампа консервативные исламские деятели в Иране 8 мая восхваляли слова Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, который справедливо предсказал, что ядерная сделка "будет хрупкой и развалится".

Вице-президент Ирана Эшак Джахангири, популярный реформистский политик, сказал, что только "наивный" будет в дальнейшем вести переговоры с Соединенными Штатами, если Трамп выйдет из соглашения. Валиола Сейф, глава центрального банка Ирана, сказал иранскому государственному телевидению, что выход США из ядерной сделки не окажет "значительного эффекта" на экономику Ирана.

Мировые цены на нефть выросли до самого высокого уровня с ноября 2014 года в то время, как инвесторы ожидают объявления Трампа.