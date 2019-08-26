Росгидромет нашёл радиоактивные вещества под Северодвинском

Росгидромет подтвердил повышение радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском. По словам специалистов, тогда образовалось облако радиоактивных инертных газов. Из-за него в городе был зафиксирован скачок уровня радиации. Облако, по данным экспертов, образовывалось после распада изотопов бария, стронция и лантана.

В ведомстве уверяют, что сейчас в Северодвинске "обстановка стабилизировалась" и опасных веществ в воздухе больше нет.

8 августа на полигоне в Архангельской области произошёл взрыв. Погибли пять человек. В регионе в 16 раз повысился уровень радиации. Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой.

Местные врачи сообщали, что с заражёнными радиацией пострадавшими контактировали не менее 90 человек. По словам медиков, о радиации их не предупредили.

Ранее власти Архангельской области подтвердили, что у одного из врачей больницы, куда доставили пострадавших после взрыва под Северодвинском, нашли радиоактивный цезий-137. Однако утверждалось, что цезий-137 попал в организм врача через пищу.