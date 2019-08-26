Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

Росгидромет нашёл радиоактивные вещества под Северодвинском

Иллюстративное фото

Смотреть комментарии

Росгидромет подтвердил повышение радиоактивного фона после взрыва на полигоне под Северодвинском. По словам специалистов, тогда образовалось облако радиоактивных инертных газов. Из-за него в городе был зафиксирован скачок уровня радиации. Облако, по данным экспертов, образовывалось после распада изотопов бария, стронция и лантана.

В ведомстве уверяют, что сейчас в Северодвинске "обстановка стабилизировалась" и опасных веществ в воздухе больше нет.

8 августа на полигоне в Архангельской области произошёл взрыв. Погибли пять человек. В регионе в 16 раз повысился уровень радиации. Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой.

Местные врачи сообщали, что с заражёнными радиацией пострадавшими контактировали не менее 90 человек. По словам медиков, о радиации их не предупредили.

Ранее власти Архангельской области подтвердили, что у одного из врачей больницы, куда доставили пострадавших после взрыва под Северодвинском, нашли радиоактивный цезий-137. Однако утверждалось, что цезий-137 попал в организм врача через пищу.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG