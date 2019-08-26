Негативные ожидания и уверенность в завтрашнем дне: кризис у дверей

Как ожидания людей влияют на экономику и в чем опасность самосбывающихся прогнозов? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" экономического публициста Максима Бланта.

На днях издание The Economic Collapse опубликовало статью, в которой авторы перечислили признаки того, что на США надвигается рецессия. При этом, помимо объективных показателей, вроде снижения промышленного производства или падения грузоперевозок, в перечне присутствуют такие факторы, как обсуждение темы надвигающегося кризиса во всей мейнстримных СМИ. Или данные опроса Национальной ассоциацией бизнеса и экономики ведущих экспертов и аналитиков. 74 процента опрошенных уверены в том, что рецессия в США наступит не позднее 2021 года. А если учесть, что все последние экономические кризисы предварялись финансовыми коллапсами, и в рецессию что американская, что мировая экономика скатывалась с задержкой в несколько кварталов, то кризис, скорее всего, действительно не за горами.

Полная видеоверсия программы:

Еще один чрезвычайно важный показатель, от которого зависят и на который ориентируется большинство компаний, работающих в потребительском секторе – индекс потребительского доверия. Составляется он также на основании опросов. Только опрашивают не экспертов и аналитиков, а обычных граждан. Им предлагается оценить свои ближайшие финансовые перспективы – шансы получить прибавку к зарплате или, наоборот, потерять работу. А заодно и рассказать о том, планируют ли люди совершать в обозримом будущем крупные покупки, брать кредиты, увеличивать расходы на развлечения. Или, наоборот, склоняются к тому, чтобы начать экономить и откладывать на черный день.

О том, какую роль играют в экономике ожидания, мы поговорили с венчурным инвестором, директором московского отделения Founder Institute Дмитрием Гордиенко:

62 процента соотечественников считают ситуацию в стране неблагоприятной для того, чтобы планировать будущее

Если судить по уровню потребительского доверия в России, то кризис у нас не то, что на подходе, а буквально стучится в двери. Индекс упал до исторического минимума. Почти 70 процентов российских граждан склоняются к сокращению расходов. В будущее российские граждане вообще смотрят довольно мрачно. На минувшей неделе Фонд "Общественное мнение" опубликовал результаты опроса, согласно которым 62 процента соотечественников считают ситуацию в стране неблагоприятной для того, чтобы планировать будущее.

При этом среди причин неблагоприятной экономической ситуации только 2 процента опрошенных назвали внешние для России проблемы. Самым распространенным препятствием для того, чтобы строить планы на будущее, стал высокий уровень нестабильности российской экономики и отсутствие уверенности в завтрашнем дне. Факторы исключительно субъективные. Еще нестабильность в стране победившей стабилизации как-то математическими методами измерить можно. А вот что делать со страхом перед будущим, который, справедливости ради, подкрепляется всем постсоветским опытом?

Они своими действиями повлияли на приближение и глубину кризиса

О том, что настроения потребителей и их ожидания влияют на реальное состояние экономики, говорить не приходится. Чем больше людей начинают ждать кризиса и готовиться к нему, сокращая потребление, отказываясь от инвестиций, создавать "кубышки" и строить "запасные аэродромы", тем быстрее наступает кризис. И те, кто к нему готовился, ощущают удовлетворение от своей прозорливости и предусмотрительности, едва ли отдавая себе отчет в том, что и они своими действиями повлияли на приближение и глубину кризиса.

Споры о том, является экономическая наука точной или гуманитарной, велись на протяжении всего ХХ века, и до сих пор никакого консенсуса не достигнуто. С одной стороны, экономисты оперируют все более сложными и многофакторными математическими моделями, с другой – довольно серьезных результатов добилась поведенческая экономика, которая лежит на стыке с психологией.

Заставить людей носить эти сапоги, а не сапоги, пошитые "цеховиками" из украденной или купленной из-под полы кожи, заставить никто не мог

Кстати, слабость и несостоятельность советской системы в значительной степени объясняется тем, что в сложные и подробные выкладки Госплана никак не укладывался "человеческий фактор". Можно было сколько угодно подсчитывать, сколько сапог и какого размера нужно пошить на фабрике "Скороход", сколько для этого нужно вырастить коров и сколько для них заготовить кормов, чтобы обеспечить население страны сапогами. Можно было решить сложные логистические задачи по доставке сырья на предприятия и готовой продукции потребителям. Можно было даже внести поправки на воровство и брак из-за массового пьянства на производстве. Но вот заставить людей носить эти сапоги, а не сапоги, пошитые "цеховиками" из украденной или купленной из-под полы кожи, заставить никто не мог.

Нобелевские премии по экономике дают не только за сложные математические модели, позволяющие выявить те или иные закономерности. Но и за работы по массовой психологии, за исследования того, как люди, а не мифические бесполые и абсолютно рациональные "экономические субъекты" реагируют на те или иные стимулы и раздражители.

Если у вас нет денег на то, чтобы дожить до зарплаты, никакая уверенность в завтрашнем дне этого факта не изменит

Более того, современные ученые оснащены гигантским объемом данных и системами искусственного интеллекта, позволяющим не только прогнозировать изменения в массовом сознании, но и пытаться корректировать или, наоборот, провоцировать эти изменения. Увлечение манипулятивными технологиями – это одновременно и едва ли не главная угроза, которую люди видят в развитии искусственного интеллекта, и одно из самых финансируемых направлений в современном технологическом развитии. Причем выделяют средства на исследования в этой области как государства, так и частные компании.

Впрочем, судя по тому, что россияне до сих пор никакой уверенности в завтрашнем дне пока не ощутили, успехи на этом поприще, по крайней мере, у российских троллей и пропагандистов весьма скромные. Кроме того, отдавая должное значимости субъективных факторов, способных оказывать влияние на экономические процессы, переоценивать их не стоит. И если у вас нет денег на то, чтобы дожить до зарплаты, никакая уверенность в завтрашнем дне этого факта не изменит.

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