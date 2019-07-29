Бомба с часовым механизмом. Как власти приближают "взрыв"

Министр экономического развития России Максим Орешкин в очередной раз предупредил об угрозе кризиса из-за закредитованности населения. Как оценивает запас прочности российской банковской системы в частности и экономики в целом председатель наблюдательного совета ММВБ Олег Вьюгин? Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" экономического публициста Максима Бланта.

Полная видеоверсия программы:

​Российские власти не в состоянии сдержать рост необеспеченного потребительского кредитования. Центральный банк обратил внимание на проблему и начал выказывать первые признаки беспокойства еще во второй половине 2018 года. Жестких мер, призванных предотвратить надувание "пузыря" тогда принимать не стали. Решение проблемы отложили до осени нынешнего года.

Люди идут в банки за деньгами, чтобы поддержать привычный уровень потребления

Формально регулятор объяснял эту отсрочку настойчивыми просьбами крупных розничных банков. Однако очевидно, что в Банке России понимают: эта "хирургическая мера" на рынке потребкредитования "пузырь", может быть, и сдует, но на благосостоянии значительной доли россиян скажется самым плачевным образом. Да и вся российская экономика рискует оказаться на грани коллапса. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина неоднократно заявляла, что россияне залезают в долги не от хорошей жизни. Лавинообразный рост кредитной задолженности в нынешних обстоятельствах – это не признак потребительского бума, который сам по себе мог бы подстегнуть экономических рост. Люди идут в банки за деньгами, чтобы поддержать привычный уровень потребления.

С каждым днем ситуация усугубляется. Рост платежей по кредитам снижает располагаемые доходы. Люди начинают экономить и пытаются рефинансировать старые кредиты, беря все больше денег, чтобы выкроить что-то на текущее потребление. Чтобы уменьшить размер выплат, увеличивают срок кредитов. И все это происходит на фоне стагнации экономики.

Но и эта стагнация, которую власти предпочитают называть финансовой стабильностью, практически исчерпала себя. До бесконечности поддерживать платежеспособный спрос на привычном уровне за счет роста долгового бремени невозможно. Россия не Швейцария, где уже отмечены случаи выдачи кредитов под отрицательную ставку и банки доплачивают тем, кто у них берет в долг. Тут действуют двузначные ставки, и сумма общей задолженности российских граждан перед банками растет стремительно.

Когда они лишатся возможности рефинансировать свои долги, многие просто перестанут их обслуживать

За это время рост необеспеченных кредитов начал приобретать лавинообразный характер. За январь-май 2019 года их объем вырос на четверть. По состоянию на конец первого полугодия три четверти населения в трудоспособном возрасте должны банкам и микрофинансовым организациям. Средняя сумма долга приблизилась к размеру годового дохода. С 1 октября регулятор вводит показатель предельной долговой нагрузки. Тем, кому приходится тратить на обслуживание кредитов больше половины своих доходов, доступ к новым кредитам будет закрыт. За чертой уже сейчас находится 7 миллионов домохозяйств. Когда они лишатся возможности рефинансировать свои долги, многие просто перестанут их обслуживать.

В случае если банки и коллекторские агентства будут слишком настойчивы, все рискует закончиться социальным взрывом. Причем банки это все равно не спасет. Если у людей нет денег, чтобы платить по кредитам, от прихода коллекторов они не появятся. Так что осенью у банков начнутся серьезные проблемы. Госбанки, можно не сомневаться, получат очередную порцию субординированных кредитов под смехотворные проценты. Частные банки за пределами топ-10 начнут лопаться. Если бы последствия исчерпывались только новой волной укрупнения в банковском секторе, это еще можно было бы пережить. Но пострадает корпоративный сектор. А это чревато массовыми задержками, а то и вовсе невыплатами зарплат. Это повлечет за собой еще один виток роста просроченной задолженности. Проще говоря, начнется цепная реакция.

Сейчас это кажется фантастикой, но уже через несколько месяцев этот вопрос не только встанет, но и будет главной темой

Никакого позитивного сценария в нынешней ситуации попросту не существует. Источников роста экономики, который мог бы повлечь за собой рост доходов и относительное снижение долгового бремени, на горизонте не просматривается. Единственный выход – полное или частичное списание долга частных лиц перед банками за счет государства. Сейчас это кажется фантастикой, но уже через несколько месяцев этот вопрос не только встанет, но и будет главной темой, которую будут обсуждать все – от экспертов до политиков. Положительное решение будет принято, когда для нынешнего режима это станет вопросом самосохранения.

Беда в том, что и нынешняя дискуссия о "пузыре" на рынке необеспеченных потребительских кредитов и будущая дискуссия о параметрах списания долгов населению уводят от главного. От причин, которые привели к ситуации, в которой приходится выбирать между плохим сценарием и катастрофой.

Вопрос лишь в том, сколько еще "потерянных" лет нам предстоит прожить, прежде чем власть сменится

Государство, которое в последние годы было занято концентрацией всех, в том числе и финансовых ресурсов, которое обещало технологический прорыв в светлое и сытое будущее, которое пыталось сделать "локомотивом" оборонку, явно не справилось. Цена этих неудачных экспериментов оказалась неподъемной. Политика "выжженной земли" в отношении бизнеса и любой неподконтрольной государству экономической активности граждан отнимает последние шансы на улучшение даже в том случае, если социальную обстановку в России в конце этого – начале следующего года получится стабилизировать. Улучшений с нынешним государством и нынешним курсом ждать не приходится. Сейчас вопрос лишь в том, сколько еще "потерянных" лет нам предстоит прожить, прежде чем власть сменится.