Декан уральского университета пригрозил отчислением за митинги

В Екатеринбурге декан факультета среднего профессионального образования Уральского государственного аграрного университета Павел Шаравьев на собрании первокурсников перед началом учебного года назвал митинги оппозиции "злом" и посоветовал в них не участвовать. Об этом Znak.com рассказал один из участников этого собрания.

По его словам, декан рекомендовал обходить стороной людей с транспарантами, потому что за "фото с такими людьми могут отчислить". Шаравьев утверждал, что все эти митинги незаконны, и посоветовал "не светиться", чтобы "не потерять образование из-за этого пустяка", добавил собеседник издания.

В пресс-службе университета Znak.com сообщили, что в вузе не отчисляли студентов из-за участия в митингах. Там считают, что декан "перестраховался", чтобы студенты "никуда не влипли".

В Москве уже больше месяца проходят акции оппозиции с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. В регионах организовывают акции солидарности.

Недавно ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов заявил РАПСИ, что участие в несанкционированных акциях может повлечь за собой жесткую оценку вплоть до отчисления из вуза.

Ранее в СМИ уже появлялась информация об отчислении студентов после участия в акциях оппозиции, в частности -после антикоррупционных митингов в 2017 году, организованных сторонниками Алексея Навального. Один из них Олег Алексеев из Калининграда обратился в ЕСПЧ.