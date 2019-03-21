Сторонник Навального, отчисленный из вуза, пожаловался в ЕСПЧ

Сторонник оппозиционера Алексея Навального обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой на то, что был отчислен из университета после того, как передал журналистам в Калининграде аудиозапись, на которой руководство вуза просило его не участвовать в акции протеста 12 июня 2017 года. Олег Алексеев считает, что его отчисление – это нарушение права на свободу выражения мнения. Об сообщает юрист Международной правозащитной группы "Агора" Дамир Гайнутдинов.

Ранее Алексеев обращался в районный и областной суд Калининграда, а также в Верховный суд России с иском об отмене приказа об отчислении. Однако суды встали на сторону университета.

2 июня 2017 года подал заявку на проведение антикоррупционного митинга центре Калининграда 12 июня 2017 года. Руководство города не согласовало акцию протеста. После этого студента вызвал для беседы директор Юридического института Балтийского федерального университета и некий "сотрудник департамента безопасности".

Алексеева просили отказаться от проведения акции, угрожали полицией и проблемами с успеваемостью. Студент записал разговор на диктофон и передал журналистам. На основе аудиозаписи была написана и опубликована статья на одном из городских новостных сайтов. После этого Алексеева отчислили за "противоправное поведение" и "неуважение к закону и суду".