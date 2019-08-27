Президент Ирана: переговоры с США возможны только после снятия санкций

Иран не пойдёт на переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон не снимет все санкции против Тегерана, заявил во вторник Хассан Роухани. Иранский президент ответил таким образом на заявление президента США Дональда Трампа, сделанное в понедельник в Биаррице, где завершился саммит "Большой семёрки". Выступая перед журналистами, Трамп допустил вероятность своей встречи с иранским президентом для урегулирования разногласий по ядерной программе Тегерана.
Трамп заявил в понедельник, что был бы готов встретиться с иранским президентом при наличии подходящих условий, чтобы урегулировать разногласия по ядерному соглашению 2015 года. Как сообщает Reuters, в настоящее время обсуждаются возможности открытия кредитной линии для поддержки иранской экономики. Одновременно, агентство отмечает, что, выступая в Биаррице, Трамп исключил отмену экономических санкций против Ирана.
Центральная избирательная комиссия отменила назначенное на вторник расширенное заседание экспертного совета по выборам в Мосгордуму, в котором должны были принять участие независимые эксперты и представители СМИ.
Пресс-служба ЦИК объясняет отмену тем, что на приглашение не откликнулась подавляющая часть научно-экспертного совета при ведомстве, а также "критически настроенные" политологи и обозреватели.
После отмены заседания ЦИК пообещал изучить целесообразность и эффективность своего научно-экспертного совета.
Ранее заседание уже откладывали из-за отсутствия в Москве большинства экспертов. Изначально оно было запланировано на 14 августа. Глава ЦИК Элла Памфилова позднее пригласила всех "критиков позиции" ведомства, готовых ей оппонировать, на заседание 27 августа.
"Надеюсь, что никто не испугается, придёт, и мы проведем открытую дискуссию, полемику", – заявила тогда Памфилова.
Мосгоризбирком отказал в регистрации более чем полусотне независимых кандидатов в Мосгордуму. Некоторые из них – например, Илья Яшин и Дмитрий Гудков – сейчас отбывают арест в связи с протестами против их недопуска на выборы. Оппозиционных политиков несколько раз задерживали на выходе из спецприёмников и доставляли в суд за призывы участвовать в акциях.
Российская лизинговая компания "Авиакапитал-Сервис", которая принадлежит госкорпорации "Ростех", через суд пытается расторгнуть контракт с американской компанией Boeing на 225 миллионов долларов. Об этом сообщает Financial Times . Представитель "Авиакапитал-Сервиса" подтвердил подачу иска в окружной суд Чикаго.
Дочерняя структура "Ростеха" требует отменить заказ на поставку 35 самолетов "Боинг 737 MAX 8", вернуть ей предоплату и возместить ущерб и недополученную прибыль.
В иске от российской компании говорится, что две катастрофы с "Боингом 737 MAX 8" с разницей в полгода произошли вследствие "небрежных действий и решений" американской авиастроительной корпорации, которая привела не только к "браку" в конструкции самолёта, но и к "утаиванию важной информации" от потенциальных покупателей.
Это первое обращение в суд об отмене контракта в связи с проблемами с безопасностью "Боинга 737 MAX.
Строительство мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области не поддерживают 95 процентов жителей региона, опрошенных "Левада-центром". Из них 84 процента заявили, что они "точно против" свалки.
Полностью поддержал строительство полигона один процент опрошенных, ещё два – частично. Одним из аргументов в его пользу назвали рабочие места, говорится в опросе.
Экологическую угрозу в полигоне для московского мусора видят 70 процентов участников опроса. Более половины жителей региона уверены, что власти должны были согласовать строительство с экологами и населением области.
Готовность участвовать в акциях протеста выразили 49 процентов опрошенных социологами.
Космический корабль "Союз МС-14" с роботом Фёдором на борту рано утром во вторник пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС).
Трансляция стыковки велась на сайте Роскосмоса.
24 августа "Союз МС-14" не смог пристыковаться к модулю "Поиск". После этого было принято решение повторить попытку. Для этого пришлось освободить модуль "Звезда", перестыковав транспортный пилотируемый корабль "Союз МС-13" к другом модулю.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что аппаратура системы сближения, которая отказала при первой попытке стыковки, эксплуатируется десять лет и сделана не в России. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что во время неудачной стыковки с МКС произошла аномалия — были зафиксированы "ранее не встречавшиеся колебания". Когда корабль приблизился к станции, радиооборудование на МКС начало сбоить, и стало ясно, что в режиме автопилота проводить стыковку небезопасно, отметил Соловьев.
По предварительным данным NASA, причиной неудачи стали проблемы в работе системы автоматической стыковки "Курс" на борту МКС.
"Союз МС-14" – первый за три десятилетия российский пилотируемый корабль, отправленный на орбиту без экипажа. Он доставил на станцию расходуемые материалы и оборудование. На борту "Союза" находится испытательный образец робота-гуманоида по имени Фёдор. Корабль доставил на МКС около 670 килограммов сухих грузов.
Сенатор Рон Джонсон из штата Висконсин получил отказ Москвы в запросе на въездную визу в составе делегации Конгресса США. Об этом он заявил на своей сенатской странице, высказав предположение, что отказ российских властей связан с его критическими высказываниями в адрес президента России Владимира Путина.
Джонсон, глава Комитета Сената по вопросам внутренней безопасности, назвал аннексию Крыма Кремлем в 2014 году "трагедией исторических масштабов". Несмотря на отказ во въезде в Россию, он заявил, что будет и впредь выступать за решительный ответ на агрессию и за откровенный диалог.
Пресс-секретарь сенатора сообщил, что визит в Москву был запланирован на следующей неделе в рамках поездки делегации Конгресса в несколько европейских стран.
При этом российское посольство в Вашингтоне утверждает, что Рон Джонсон не обращался за российской визой и не сообщал о запланированном визите. Об этом говорится в официальном Твиттере дипломатического представительства. Российские дипломаты называли обвинения Джонсона в адрес Москвы беспочвенными, и считают, что он готов "не к диалогу, а к конфронтации".
После поездки в Москву в 2018 году сенатор Рон Джонсон заявил, что Конгресс зашел слишком далеко в своем желании наказать Россию и что вмешательство Кремля в выборный процесс США не является самой большой угрозой демократии. По его словам такой подход только преувеличивает результаты вмешательства России в американский выборный процесс. В то же время, предупредил сенатор, с Путиным всегда надо быть начеку, чтобы предотвратить подобное вмешательство в 2020 году.
В понедельник судья штата Оклахома обязал одну из крупнейших фармацевтических компаний мира Johnson & Johnson выплатить 572 миллиона долларов для ликвидации последствий опиоидного кризиса в Оклахоме, к созданию которого, по мнению судьи, была причастна компания.
Судья признал фирму виновной в преуменьшении опасности ее опиоидных болеутоляющих препаратов, что привело к неконтролируемому росту их потребления и смерти тысяч людей. Этот штраф значительно меньше 17 миллиардов долларов, которые требовали обратившиеся в суд власти штата, но он повышает шансы других истцов по всей стране, которые предъявили более 1500 аналогичных исков к Johnson & Johnson. Все они рассматриваются в окружном суде города Кливленда в штате Оклахома.
Адвокаты Johnson & Johnson заявили, что будут обжаловать решение в Верховном суде штата, отвергнув ответственность компании за резкий рост потребления опиоидов.
В своём решении судья Балкман подчеркивает, что Johnson & Johnson и её дочерние компании содействовали в разжигании кризиса с опиоидными болеутоляющими препаратами, которые, по неофициальным данным, унесли жизни десятков тысяч американцев в последние два десятилетия. Компенсация, по словам судьи, покроет многолетние расходы штата на борьбу с кризисом и оказание помощи его жертвам. На судебном процессе Генеральный прокурор Оклахомы Майк Хантер заявил, что передозировка опиоидами убила 4653 человек в штате с 2007 по 2017 год. Оклахома
Перед началом судебного разбирательства штат Оклахома заключил соглашения с двумя другими крупными производителями опиоидных лекарств: компанией Purdue Pharma, которая согласилась заплатить 270 миллионов долларов компенсации. Израильская компания Teva Pharmaceutical обязалась заплатить 85 миллионов долларов.
Власти штата Оклахома пришли к заключению, что обе компании и их дочерние филиалы проводили агрессивную, вводящую в заблуждение маркетинговую кампанию, которая преувеличивала эффективность препаратов для лечения хронических болей и уменьшала риски возникновения наркотической зависимости.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о своей готовности вести переговоры с ЕС до последней минуты перед датой 31 октября. Если к этому дню не будет достигнуто соглашение о Брекзите, значит, по словам Джонсона, Великобритания покинет союз без договора об условиях развода.
У Джонсона есть 68 дней, чтобы убедить ЕС в необходимости нового договора - в условиях, когда ни одна из двух договаривающихся сторон не хочет идти на уступки.
Это грозит Великобритании, пятой экономике мира, довольно неряшливым бракоразводным процессом с ЕС, отмечает Reuters. Противники такого развода предупреждают, что без договора британцы могут столкнуться с перебоями в поставках продовольствия, хаосом на границах - в краткосрочной перспективе и препятствиями на пути к процветанию страны - над долгосрочную перспективу.
На вопрос корреспондента Reuters, действительно ли Джонсон готов вести переговоры с ЕС до 31 октября, тот ответил: "Я думаю, что ЕС намерен согласиться на новое соглашение в самый последний момент".
Британский парламент трижды отвергал предложенные для голосования проекты соглашений, достигнутые предшественником Джонсона, Терезой Мэй. Три проваленных голосования привели к отставке Мэй. Продолжающийся кризис вокруг Брекзита угрожает репутации Лондона как одного из наиболее уважаемых мировых финансовых центров, считает агентство Reuters.
В Архангельской областной клинической больнице, в которую были доставлены пострадавшие при взрыве на военном полигоне под Северодвинском, провели "профилактическую обработку". Об этом сообщает Би-би-си со ссылкой на областное Министерство здравоохранения. Обработке также подверглись автомобили скорой помощи, в которых доставили раненных.
Ведомство также подтвердило, что персонал именно этой больницы оказывал помощь пострадавшим от взрыва на полигоне. После этого было обследовано 110 человек персонала, 20 из них были доставлены в Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна в Москве, которые специализируется на лечении пострадавших от радиации.
Ранее Росгидромет сообщил, что в результате выброса в воздухе оказались короткоживущие радиоактивные изотопы стронций-91, барий-139 и 140, а также лантан-140. Издание "Медуза" опубликовало материал, в котором на основе анализа опубликованных ведомством данных предположило, что на месте испытаний мог находиться ядерный реактор. Это может подтвердить версию о взрыве ракеты типа "Буревестник". Также на основе данных опубликованных Росгидрометом можно предположить, что цезий-137, который был обнаружен в организме одного из врачей архангельской больницы, не имеет отношения к аварии.
9 августа пострадавших при взрыве под Северодвинском увезли в Москву. На следующий день военные провели дезактивацию помещений и территории больницы. Они, в частности, забрали одежду раненых, носилки, а также ванну в приемном покое, в которой мыли пострадавших. При этом санитарам не сообщили, что трогать вещи пациентов нельзя, рассказал медик.
Собеседник Русской службы Би-би-си рассказал, что многие врачи находятся в тяжелом психологическом состоянии из-за того, что от персонала скрыли ради сохранения гостайны информацию, которая имела отношение к их безопасности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя свидетельства архангельских медиков , заявил, что "кто-то хочет умышленно накалить информационный фон, исказить реальность и подать ситуацию так, как будто бы имеются предпосылки для опасности".
Взрыв на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Погибли по меньшей мере пять сотрудников госкорпорации "Росатом". Минобороны не раскрыло подробности испытаний. Росатом, в свою очередь, настаивает, что ЧП произошло во время работ с реактивной установкой. Росгидромет сообщил, что в день взрыва радиационный фон в Северодвинске кратковременно вырос в 16 раз, но в течение дня нормализовался.
Суд в Москве обязал городскую мэрию предоставить альтернативное место для проведения шествия 31 августа, запланированное Либертарианской партией России. Об этом сообщает телеканал "Дождь".
Ранее партия подала жалобу на отказ властей российской столицы согласовать акции 31 августа в центре Москвы. Свое решение в мэрии объяснили тем, что шествия по Бульварному кольцу и по Тверской улице создадут помехи для пешеходов, транспорта и экстренных служб. В местах, на которых собираются провести акции, якобы отсутствуют площадки способные вместить 10 и 40 тысяч человек.
Власти также отказались согласовать митинг на 100 тысяч участников на проспекте Мира. В мэрии заявили, что акция станет помехой для транспортной и социальной инфраструктуры. Отказ в согласовании митинга на такое же количество участников на проспекте Сахарова власти объяснили другим мероприятием, ранее запланированным в этом же месте.
Ранее заявки на шествие поддержала незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Любовь Соболь и штаб оппозиционера Алексея Навального. Там назвали запланированное мероприятие "Шествием против политических репрессий".
Акции оппозиции в центре Москвы за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму продолжаются уже месяц. В общей сложности за это время полиция задержала около трёх тысяч человек. После акции 27 июля Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках, подозреваемыми по которому стали 14 человек.
Лидеры семи ведущих государств мира на состоявшемся в Биаррице саммите приняли совместную декларацию. В ней говорится о прочном единстве и позитивном духе во время дискуссий. Участники встречи заявили о достигнутом взаимном согласии по ряду вопросов.
В сфере торговли участники встречи заявили о приверженности открытой и справедливой международной торговле и сохранению стабильности глобальной экономики. Всемирная торговая организация (ВТО) должна более эффективно защищать интеллектуальную собственность и быстрее решать спорные вопросы, возникающие между государствами, отмечается в декларации.
По иранской проблеме лидеры мировых держав сформулировали две цели: не допустить получения Ираном доступа к ядерному оружию и укрепить мир и стабильность в регионе.
Относительно вооружённого конфликта на востоке Украины Франция и Германия взяли на себя обязательства организовать в ближайшие недели саммит в "нормандском формате" с участием России и Украины.
Участники саммита в Биаррице подтвердили важность Китайско-Британской декларации 1984 года по Гонконгу и призвали участников продолжающихся в Гонконге волнений и администрацию Гонконга избегать актов насилия.
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование о недвижимости вице-мэра Москвы Александра Горбенко.
По данным ФБК, заместитель Сергея Собянина, а также его жена и сын владеют девятью домами в подмосковном селе Битягово. При этом в Росреестре в качестве владельца недвижимости указан некий "Иван Иванович Фёдоров".
В фонде отмечают, что номер и дата регистрации земельного участка полностью совпадают с прежними данными, в которых собственником был указан Горбенко. При этом один из принадлежащих вице-мэру домов, площадью в 400 квадратных метров, отсутствует в его декларации.
Издание "Медуза", в свою очередь, отмечает, что ранее Росреестр уже вносил изменения в информацию о недвижимости, которая принадлежит крупным российским чиновникам. Так, сыновья генпрокурора России Юрия Чайки, Артём и Игорь, превратились в документах Росреестра в загадочные аббревиатуры ЛСДУ и ЙФЯУ, а президент России Владимир Путин – в Игоря Сергеева-Градского.
В июне 2019 года были изменены данные о владельцах земли в Подмосковье, принадлежащей главе управления ФСБ по Москве и Московской области Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву. В выписках из Росреестра указано, что их участки принадлежат Российской Федерации.
Помощник главы управления ФСБ по Москве и Московской области Марат Медоев покинул должность вскоре после ареста и последующего освобождения журналиста Ивана Голунова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. "Марата сняли около месяца назад", – сказал один из собеседников издания.
Марат Медоев, сын генерал-майора ФСБ Игоря Медоева, упоминался в расследовании Голунова о похоронном рынке Москвы, с работой над которым журналист "Медузы" связал своё уголовное преследование. В расследовании говорилось, что люди, близкие к Медоеву и его начальнику – главе управления ФСБ по Москве и Московской области Алексею Дорофееву, фактически контролируют рынок ритуальных услуг в Москве.
Би-би-си со ссылкой на собственные источники сообщает, что Медоева прикомандировали от ФСБ к службе безопасности "Газпрома". В компании не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.
Ранее издание Baza со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что полиция сфабриковала уголовное дело в отношении Голунова по заказу высокопоставленного сотрудника ФСБ.
37-летний Марат Медоев – сын генерал-майора Игоря Медоева, который работал помощником бывшего министра обороны России Анатолия Сердюкова и был награжден званием Героя России. Ранее Фонд борьбы с коррупцией обнаружил у отца Медоева 200-метровую квартиру в элитном жилом комплексе вблизи центра Москвы с оценочной стоимостью около 200 миллионов рублей. В 2011 году, ещё будучи советником министра обороны, Медоев-старший переехал в Словакию. Он купил дом в местечке Лимбах, где живут состоятельные словаки, в том числе бывший президент страны Иван Гашпарович.
Иван Голунов – специальный корреспондент издания "Медуза" – был задержан сотрудниками полиции 6 июня и обвинён в распространении наркотиков. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. После активной общественной кампании в защиту Голунова МВД закрыло дело. Проводивших задержание с нарушениями сотрудников полиции проверяет Следственный комитет, несколько человек уволено.
Президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон провели в Биаррице пресс-конференцию по итогам саммита "Большой семёрки".
Трамп подчеркнул, что все вопросы, которые обсуждались на саммите в Биаррице, так или иначе подразумевали роль России в решении этих вопросов. По словам Трампа, вопрос о том, "почему здесь нет России?", витал в воздухе. Ранее на пресс-конференции Трамп подчеркнул, что его отношение к возвращению России в "Большую восьмёрку" "разделяют и другие лидеры", но Трамп не назвал их.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в понедельник, что лидерам "Большой семёрки" не удалось достичь согласия относительно приглашения России к участию в следующем саммите, который состоится в 2020 году в США. Что касается конфликта на востоке Украины, то по словам президента Франции, он и канцлер Германии Ангела Меркель намерены организовать "в ближайшие недели" саммит с участием лидеров России и Украины. Организаторы надеются, что предстоящая встреча "принесёт результаты".
Макрон, отвечая на вопросы журналистов об Иране, подчеркнул, что Трамп был заранее проинформирован о прибытии в Биарриц главы МИД Ирана Джавада Зарифа по его, Макрона, приглашению. По замыслу Макрона, в случае необходимости контакты между главами Госдепартамента США и МИД Ирана могли состояться немедленно – случись для этого важный повод. Речь же о встрече Трампа с Зарифом не шла, "с Трампом, по уровню, должен встречаться президент Ирана".
Политик Владимир Милов в понедельник вышел на свободу после 30 суток ареста. 29 июля оппозиционера арестовали по обвинению в повторном нарушении порядка проведения публичного мероприятия и неповиновении сотрудникам полиции. Об этом сообщает глава штаба политика Яна Герасимова.
Милов был задержан 27 июля в студии YouTube-канала "Навальный Live", где он вёл прямую трансляцию с протестного митинга возле здания мэрии Москвы за допуск к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. Оппозиционер собирается обжаловать арест в Европейском суде по правам человека.
Протесты в Москве продолжаются уже месяц. Их главное требование – допуск независимых кандидатов и честные выборы. Многих лидеров протестов уже по несколько раз задерживали, арестовывали и штрафовали за призывы участвовать в несогласованных мероприятиях.
После массовых задержаний на акциях 27 июля и 3 августа, а также уголовного дела о массовых беспорядках протестующие также потребовали освободить всех обвиняемых и расследовать применение силы со стороны полиции.
Из арт-объекта, созданного художником Покрасом Лампасом (Арсений Пыженков) в Екатеринбурге уберут очертания креста. Об этом в понедельник договорились организаторы фестиваля STENOGRAFFIA и представители "православной общественности" на совещании в администрации Оржоникидзевского района города.
Сообщается, что Покрас Лампас согласился с таким решением, чтобы избежать конфликта между жителями Екатеринбурга. В сообщении пресс-службы фестиваля говорится, что "арт-объект не был призван оскорбить чувство верующих, ему не придавалось религиозное значение". Ранее Покрас Лампас из-за протестов верующих отложил поездку в Екатеринбург для восстановления своей работы "Супрематический крест".
Работа художника на территории Уралмаша появилась в рамках фестиваля уличного искусства STENOGRAFFIA. Она представляла собой крест с отрывком из манифеста художника-авангардиста Казимира Малевича. Площадь рисунка – около 6,6 тысячи квадратных метров. Арт-объект согласовали с городскими властями.
Утром 19 июля местные СМИ сообщили, что спецтехника закатала "Супрематический крест" в асфальт. Власти города пообещали восстановить арт-объект. Работы должны были начаться 26 августа, в них планировал участвовать Покрас Лампас.
Накануне в Екатеринбурге прошла акция протеста верующих против супрематического креста. Один из её участников угрожал организаторам фестиваля STENOGRAFFIA "измазать площадь кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов". "Здесь такой будет арт-объект, прозвенит на всю Россию!" – сказал православный активист.
Кандидат в депутаты Мосгордумы и проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара отказалась от дебатов с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь.
На своей странице в Фейсбуке Касамара сообщила, что "дебаты как форма политического диалога предполагают равенство участников", но поскольку они с Соболь заведомо находятся в неравных позициях, то "политические дебаты между ними невозможны".
В чём именно заключается неравенство позиций, Касамара не уточнила, добавив лишь, что готова "начать диалог с Соболь в более спокойной обстановке, когда политические страсти улягутся".
Касамара подчеркнула, что рассматривает "предложение Соболь провести дебаты с участием студентов как попытку повысить политизацию студенческого сообщества, а она и так сейчас зашкаливает".
"Один из наших студентов, Егор Жуков, находится в тюрьме, другой, Артем Тюрин, под арестом", – написала проректор ВШЭ, пообещав, что будет продолжать бороться за освобождение Жукова и попросив "не обострять ситуацию еще более".
При этом буквально за несколько часов до своего отказа Касамара была согласна на дебаты и даже заявляла, что её пресс-служба обсуждает, на каких условиях и где они будут проведены. Сама она хотела провести их в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Ранее Любовь Соболь, которой власти отказали в регистрации кандидатом на выборы в Мосгордуму, вызвала Касамару на публичные дебаты, назвав её членом команды Собянина и обвинив в "соучастии в атаке на общество".
Соболь вызвала проректора ВШЭ от имени всех незарегистрированных оппозиционных кандидатов – в частности, от имени Ильи Яшина, который должен был стать соперником Касамары по одному из округов, но отбывает уже четвёртый административный арест подряд по обвинению в организации акций протеста против недопуска до выборов оппозиции.
Соболь предлагала провести дебаты в Высшей школе экономики в присутствии студентов или в любом другом месте, где можно "провести открытый разговор перед аудиторией".
По делу бывшего российского министра по делам Открытого правительства Михаила Абызова арестованы счета и имущество на 27 миллиардов рублей. Об этом заявил следователь на заседании суда. Мосгорсуд 26 августа рассматривает жалобы адвокатов Абызова на арест счетов и имущества.
В июле Басманный суд Москвы арестовал около 122 миллионов евро (8,7 миллиарда рублей), находящихся на счетах бывшего министра.
Абызова задержали 26 марта и на следующий день арестовали. По версии следствия, он похитил 4 миллиарда рублей у двух энергетических компаний в Сибири. Свою вину он не признаёт.
Михаил Абызов входит в рейтинг богатейших россиян по версии журнала Forbes. Издание оценивало его состояние в 1,2 миллиарда долларов в 2011 году, сейчас – в 600 миллионов долларов. Он занимал руководящие должности в крупных энергетических и ресурсодобывающих компаниях. С 1999 года был зампредом правления, а позже – членом правления РАО "ЕЭС России".
Городской суд Санкт-Петербурга восстановил регистрацию кандидатом в муниципальные депутаты главу местного штаба Алексея Навального Александра Шуршева, а также редактора газеты "Московский комсомолец" Максима Кузахметова.
Изначально обоих кандидатов зарегистрировала избирательная комиссия муниципального образования "Екатерингофский". Позже член "Единой России" Максим Григорьев подал иск об отмене этого решения. По словам Шуршева, в заявлении "единоросса" утверждалось, что избирком нарушил принцип равенства прав граждан, зарегистрировав оппозиционеров в неположенный срок. Ленинский районный суд удовлетворил исковое заявление. Теперь городской суд отменил решение районного.
Шуршев сообщил, что на выборах восстановили большую часть его команды, а остальных должны восстановить сегодня. "Будем побеждать", – прокомментировал глава питерского штаба Навального решение городского суда.
Выборы депутатов муниципальных советов Санкт-Петербурга пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Суд штрафовал обвиняемого по так называемому московскому делу Данилу Беглеца на 20 тысяч рублей. Его признали виновным в том, что на массовой акции 27 июля в Москве он перекрывал дорогу. Об этом сообщает корреспондент "Медиазоны" из зала суда.
Обвиняемый вину не признаёт. Беглец утверждает, что ходил только по пешеходной зоне, ничего не перекрывал и не мешал проходу граждан.
Ранее сегодня суд продлил арест Беглеца до 20 февраля 2020 года. Гражданского активиста также обвиняют в применении насилия к сотруднику Росгвардии на акции 27 июля. Меру пресечения продлили в рамках рассмотрения дела по существу.
Сообщалось, что обвиняемый признал свою вину, а его дело будет рассматриваться в особом порядке – без исследования доказательств. Насилием следствие считает то, что Беглец оттолкнул рукой росгвардейца во время задержания. Ранее он настаивал, что не участвовал в акции.
Сегодня ещё один обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти на акции 27 июля Иван Подкопаев признал вину и попросил о суде в особом порядке. По версии следствия, Подкопаев распылил перцовый аэрозоль в сторону бойцов Росгвардии и причинил вред здоровью, неопасный для жизни.
После несогласованной акции в Москве 27 июля за честные выборы были арестованы 13 человек. 9 из них по-прежнему обвиняются в участии в массовых беспорядках, организаторами которых следствие считает неких неустановленных лиц.
В Екатеринбурге декан факультета среднего профессионального образования Уральского государственного аграрного университета Павел Шаравьев на собрании первокурсников перед началом учебного года назвал митинги оппозиции "злом" и посоветовал в них не участвовать. Об этом Znak.com рассказал один из участников этого собрания.
По его словам, декан рекомендовал обходить стороной людей с транспарантами, потому что за "фото с такими людьми могут отчислить". Шаравьев утверждал, что все эти митинги незаконны, и посоветовал "не светиться", чтобы "не потерять образование из-за этого пустяка", добавил собеседник издания.
В пресс-службе университета Znak.com сообщили, что в вузе не отчисляли студентов из-за участия в митингах. Там считают, что декан "перестраховался", чтобы студенты "никуда не влипли".
В Москве уже больше месяца проходят акции оппозиции с требованием допустить на выборы в Мосгордуму независимых кандидатов. В регионах организовывают акции солидарности.
Недавно ректор Российского государственного гуманитарного университета Александр Безбородов заявил РАПСИ, что участие в несанкционированных акциях может повлечь за собой жесткую оценку вплоть до отчисления из вуза.
Ранее в СМИ уже появлялась информация об отчислении студентов после участия в акциях оппозиции, в частности -после антикоррупционных митингов в 2017 году, организованных сторонниками Алексея Навального. Один из них Олег Алексеев из Калининграда обратился в ЕСПЧ.
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан сегодня, 26 августа, прокомментировал своё отсутствие на официальном праздновании Дня независимости в Киеве. Ранее сообщалось, что Богдан в день национального праздника находился в Сен-Тропе на свадьбе юриста Андрея Довбенко, который, по данным СМИ, имеет большое неформальное влияние в Министерстве юстиции.
"В свободное от работы время, куда хочу, туда иду. Хочу – на свадьбу в Сен-Тропе. Хочу – на фронт в Пески. Принципиально – не воровать (но этого Вам не понять)", – написал Богдан в соцсетях.
Андрей Богдан – в прошлом личный адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского. Теперь он занимает пост главы Офиса президента Владимира Зеленского.
Богдан неоднократно фигурировал в журналистских антикоррупционных расследованиях.
Литовские пограничники задержали двоих вооружённых пистолетами сотрудников пограничной службы ФСБ России, сообщает Интерфакс со ссылкой на телеканал LNK.
Замглавы Службы охраны государственной границы Литвы Видас Мачайтис заявил, что россияне оказались на территории чужой страны недалеко от посёлка Нида, на расстоянии в 500 метров от границы. Литовские пограничники обнаружили их с помощью систем видеонаблюдения.
По версии задержанных, они зашли в Литву непреднамеренно. Литовская сторона также объяснила случившееся неопытностью россиян. Пограничники ФСБ уже переданы России.
Художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) из-за протестов верующих отложил поездку в Екатеринбург для восстановления своей работы "Супрематический крест". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на координатора фестиваля "Стенограффия" Анну Клец.
Работа Покраса Лампаса на территории Уралмаша появилась в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия".Она представляла собой крест с отрывком из манифеста художника-авангардиста Казимира Малевича. Площадь рисунка – около 6,6 тысячи квадратных метров. Арт-объект согласовали с городскими властями.
Утром 19 июля местные СМИ сообщили, что спецтехника закатала "Супрематический крест" то ли в гудрон, то ли в асфальт.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал инцидент "возмутительным". Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал, что граффити будет восстановлено. Работы должны были начаться 26 августа, в них планировал участвовать сам Покрас Лампас.
Накануне в Екатеринбурге прошла акция протеста верующих против супрематического креста. Один из её участников угрожал организаторам фестиваля "Стенограффия" "измазать площадь кровищей вот этих вот индейцев-сатанистов". "Здесь такой будет арт-объект, прозвенит на всю Россию!" – сказал православный активист.
"Почта России" подготовила концепцию развития, по которой почтовые отделения будут преобразованы, как сказано в документе, в "центры притяжения".
По планам компании, в таких центрах клиенты смогут получить дополнительные непрофильные услуги – в частности, купить крепкий алкоголь.
На реформу "Почта России" просит выделить из бюджета около 85 миллиардов рублей. Проект концепции направлен на согласование в Минфин и Минкомсвязи.
В январе этого года "Почта России" уже начала продавать пиво более чем в трёх тысячах своих отделений, а глава компании Николай Подгузов объявил, что почтальоны будут выполнять некоторые функции фельдшера.
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