Государство заплатит за косаток и белух незаконно выловившим их компаниям

Государственный Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) заключил контракты на вывоз из "китовой тюрьмы" в Находке косаток и белух с компаниями, которые ранее были оштрафованы за незаконный вылов этих животных. На этом отловщики смогут заработать в два раза больше, чем заплатили штрафов. Об этом пишут "Открытые медиа" со ссылкой на данные портала Государственных закупок.

20 июня специалисты ВНИРО стали вывозить из бухты Средняя в Находке двух косаток и восемь белух, их планируют выпустить в открытое море. Контракты на вывоз были заключены с компаниями "Океанариум ДВ", "Белый кит", "Афалина" и "Сочинский дельфинарий", ранее оштрафованными за нарушения при вылове. Общая сумма контрактов составляет 38,2 миллиона рублей.

В бухте Средняя остаются ещё девять косаток и 81 белуха. Освобождение всех животных, по расчётам "Открытых медиа", обойдётся бюджету в 360 миллионов рублей. При этом за незаконный отлов компании были оштрафованы менее чем на половину этой суммы — в общей сложности, на 150 миллионов.

Вывезти косаток и белух ранее предлагал Тихоокеанский флот, сообщало ранее владивостокское агентство PrimaMedia. Однако государство решило, что перевозка морем может повредить животным. Вместо этого их погрузили на автомобили, перенесли на речной сухогруз, а потом — вновь на автомобили. 25 июня животные ожидают завершения шторма в Охотском море, чтобы быть выпущенными в вольеры, передаёт ТАСС. Компании-отловщики получат деньги за утилизацию животных, которые не перенесут такую дорогу.