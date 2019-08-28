Суд в Киеве отпустил из-под стражи Кирилла Вышинского

Киевский апелляционный суд в среду отпустил из-под стражи руководителя украинского подразделения российского государственного агентства РИА "Новости" Кирилла Вышинского. Ему изменили меру пресечения на обязательство являться в суд или к следователю по первому требованию, передают информационные агентства.

Как уточняет РИА Новости, Вышинский провёл под стражей более четырёхсот дней. Украинские власти подозревают его в государственной измене. Журналист свою вину отрицает. В июле ему продлили арест.

В Москве настаивают, что Кирилл Вышинский арестован за журналистскую деятельность, озабоченность уголовным делом против него выразили ОБСЕ и "Репортёры без границ".

Вышинский неоднократно упоминался в контексте возможного обмена заключёнными между Россией и Украиной. В Кремле заявляли, что освобождение журналиста могло бы стать первым шагом для нормализации отношений между Москвой и Киевом. Представители президента Украины в ответ предложили обменять Вышинского на осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова.

Сенцов не признает себя российским гражданином и заявляет о том, что является гражданином Украины. Вышинский, уроженец Днепра, в июне 2018 года заявил, что выходит из гражданства Украины и потребовал считать себя гражданином России. Во время обысков в рамках возбужденного против него дела Служба безопасности Украины обнаружила в его банковской ячейке более 200 тысяч долларов, государственные награды России и российский паспорт.