Суд в Киеве продлил арест руководителю "РИА Новости-Украина"

Суд в Киеве продлил до 19 сентября арест руководителю украинского подразделения российского государственного агентства РИА "Новости" Кириллу Вышинскому. Его подозревают в государственной измене. Суд отказался отпустить журналиста под личное поручительство, сообщает "Украинская правда".

Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года после обысков в киевском офисе РИА "Новости". Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Вышинский свою вину отрицают. В Москве настаивают, что он арестован за журналистскую деятельность, озабоченность уголовным делом против него выразили ОБСЕ и "Репортёры без границ".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в четверг заявил, что Кремль хотел бы видеть освобождение журналиста в качестве первого шага для нормализации отношений между Москвой и Киевом. В офисе президента Украины в ответ предложили обменять его на осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова.