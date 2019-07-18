Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила российским властям одновременно освободить осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова и арестованного в Киеве главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом в фейсбуке написала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
Таким образом в Киеве отреагировали на предложение пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова освободить Вышинского в качестве первого шага для нормализации отношений между Россией и Украиной.
"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободить Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", — написала Мендель.
- Олег Сенцов осужден в России на 20 лет лишения свободы по обвинению в подготовке теракта в аннексированном Крыму. Свою вину он не признаёт, международные правозащитные организации называют его политическим заключённым. Он отбывает наказание в городе Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа.
- Кирилл Вышинский был задержан в Киеве 15 мая 2018 года после обысков в киевскому офисе российского государственного агентства РИА "Новости". В тот же день Служба безопасности Украины объявила, что подозревает его в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. В Москве настаивают, что он арестован за журналисткую деятельность, озабоченность уголовным делом против него выразили ОБСЕ и "Репортёры без границ".
- С момента аннексии Россией Крыма и вооружённого конфликта в Донбассе, российскими и украинскими властями были арестованы и осуждены сотни граждан не своей страны. Омбудсмены двух стран предложили обменять всех на всех, по словам Зеленского, с такой же инициативой в ходе телефонного разговора выступил Путин.
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