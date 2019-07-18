Администрация президента Украины Владимира Зеленского предложила российским властям одновременно освободить осуждённого в России украинского режиссёра Олега Сенцова и арестованного в Киеве главу "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Об этом в фейсбуке написала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

Таким образом в Киеве отреагировали на предложение пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова освободить Вышинского в качестве первого шага для нормализации отношений между Россией и Украиной.

"Полностью поддерживаем политику шагов доброй воли и предлагаем России сделать и свой шаг навстречу — освободить Олега Сенцова. И для взаимной уверенности в общей доброй воле мы предлагаем сделать это одновременно", — написала Мендель.