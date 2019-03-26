Суд оставил миллиардера Магомедова и его брата в СИЗО до конца июля

Мосгорсуд сегодня продлил сроки ареста владельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова, состояние которого оценивается в 1,2 миллиарда долларов, его брата Магомеда и бывшего директора входящей в холдинг компании "Интекс" Артура Максидова до 30 июля. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Следствие обвиняет братьев Магомедовых в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. Магомеду Магомедову также инкриминируют незаконное приобретение и хранение оружия. Всего в деле 16 фигурантов, шесть из них находятся в международном розыске. В одно производство было объединено 12 уголовных дел.

Магомедовы отрицают предъявленные обвинения. Зиявудин Магомедов называл своё уголовное дело "симбиозом лжи и абсурда". По информации телеканала "Дождь", решающим фактором для уголовного преследования бизнесменов могло стать французское уголовное дело против их конкурента, члена Совета Федерации России Сулеймана Керимова. По утверждению издания, в ноябре он был задержан во Франции с подачи Магомедовых.

Братья Магомедовы были арестованы в марте 2018 года. По версии следствия, бизнесмены организовали хищение бюджетных средств на общую сумму более чем в 2,5 миллиарда рублей. Следственный комитет оценивает ущерб государственному бюджету, нанесённый совладельцами группы "Сумма", в 2,5 миллиарда рублей. В частности, они обвиняются в хищении 750 миллионов рублей при строительстве футбольного стадиона в Калининграде, что чуть было не сорвало открытие арены к чемпионату мира по футболу.