Мэрия Москвы не согласовала митинг студентов против давления на вузы

Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг в поддержку арестованных студентов и против политического давления на вузы 30 августа вобщественном пространстве "Яма". Об этом сообщил студенческий журнал DOXA.

Организаторы подавали заявку в мэрию, обозначив помимо "Ямы" ещё два альтернативных места. Власти проигнорировали её, сославшись на разночтения в законах. Позже суд отклонил иск организаторов на отказ в согласовании акции. Студенты намерены обжаловать это решение, поскольку считают, что московские власти нарушили их право собираться мирно и без оружия.

Организаторы митинга сообщили, что решили сменить формат мероприятия в "Яме" - вместо митинга там пройдет публичная дискуссия о месте политики в университете, а также концерт. Они просят всех участников воздержаться от лозунгов, плакатов и скандирований, поскольку не смогут обеспечить безопасность посетителей “Ямы” в этот вечер.

После несогласованной акции 27 июля в Москве за допуск независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, которая была разогнана полицией,Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках. Подозреваемыми понему стали 14 человек, в том числе- студенты МФТИ, МГТУ им. Баумана, Высшей школы экономики. Учёные из научных и учебных заведений России и других стран выступили с требованием прекратить преследование участников мирных акций протеста в Москве.