Московские студенты подали заявку на митинг против давления на вузы

Студенческие объединения направили заявку в мэрию Москвы на митинг против давления на университеты. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя профсоюза "Университетская солидарность". Заявителями мероприятия также выступают независимый студенческих журнал DOXA, студенческий профсоюз Community, инициативная группа МГУ имени Ломоносова, а также группы поддержки арестованных студентов Егора Жукова и Даниила Конона.

Организаторы предлагают провести митинг 30, 31 августа или 1 сентября. В качестве места они предложили три площадки - памятник Циолковскому на ВДНХ, проспект Сахарова и Хохловскую площадь.

Организаторы митинга призывают освободить арестованных студентов и прекратить политическое давление на университеты. Мэрия заявителям пока не ответила.

Ранее московские власти отклонили заявки на 31 августа на шествия и митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму и прекращение преследования участников протестов. Альтернативные площадки заявителям не предложили.

По делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве проходят 14 человек. Среди них трое студентов: Егор Жуков из Высшей школы экономики, Даниил Конон из МГТУ имени Баумана и Валерий Костенок из РГУ имени Косыгина.