Университеты под огнем. Эфир в 18:05

Политические репрессии лета 2019-го – разгон митингов, задержания активистов, фабрикация «московского дела» о массовых беспорядках – неожиданно ударили по ведущим российским вузам. Арестованы студенты МФТИ, МГТУ им. Баумана, ВШЭ, следователи изъяли курсовые работы студента ВШЭ Егора Жукова, профессора подписывают письма протеста, руководство университетов заявляет о политическом нейтралитете. В условиях нарастающего недовольства и политизации молодежи могут ли вузы оставаться вне политики? И возможна ли в современной России подлинная автономия университетов?

Гости Радио Свобода - Виктор Вахштайн, социолог, декан факультета социальных наук МВШСЭН, и Андрей Зубов, историк. Эфир в 18:05.