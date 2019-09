Наигрыши на овощах. Артемий Троицкий извлекает странные звуки

Хедлайнеры сто двадцать седьмого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – музыканты, производящие странные и занимательные звуки, дополняющие и развивающие концепцию их творчества. ​Рок-критик Артемий Троицкий убеждён в том, что разнообразие должно править в мире: чем больше выдумки и экспериментов – тем интереснее.

В середине ХХ века, с появлением электромузыкальных инструментов и многоканальной техники звукозаписи, собственно звук, "звучание" – то, что по-английски называется sound, – стало важнейшей характеристикой музыкального произведения. Тембральные, частотные и тому подобные параметры звука не поддавались нотной записи, но играли (в неклассической, конечно, музыке) не меньшую роль, чем мелодия, гармония, ритм. Наиболее радикально с новыми открывшимися звуковыми возможностями экспериментировали академические композиторы-авангардисты (Штокхаузен, Ксенакис, Варезе), пионеры электронной и "конкретной" музыки. Но и мастера эстрады не отставали. В середине 50-х появилось целое направление инструментально-оркестровой поп-музыки, которое называли "тики" или exotica. Вдохновлённые путешествиями Тура Хейердала, тики-композиторы (Мартин Денни, Артур Лайман, Эскивель) использовали в своих записях десятки экзотических народных инструментов, а также звуки атмосферы ночных джунглей, голоса животных и птиц. Все эти звуки, плюс шумы тропического базара и почтовые колокольчики, смешались в пьесе R.F.D. Rangoon американского квинтета The Forbidden Five.

На стыке 50-х и 60-х земную экзотику вытеснила – естественно! – космическая тема. Спутники Земли, Юрий Гагарин и Джон Гленн, драматичная гонка сверхдержав в космосе породили множество музыкальных посвящений. Главным музыкальным астронавтом стал, как это ни странно, не представитель космической державы, а англичанин Джо Мик. В начале 60-х его футуристические электронные пьесы, записанные в основном с группой The Tornados, лидировали в хит-парадах по обе стороны Атлантики. Помимо "космических" эффектов Мик придумывал и другие страннейшие звуки, вроде утробного бульканья и чавканья в забавной пьесе Hot Pot.

Ближе к концу веселейшего десятилетия космическая тематика соединилась с хипповой психоделикой. Электронными звуковыми находками прославились не только группы рок-андерграунда вроде Silver Apples и United States of America, но и вполне мейнстримовские оркестры типа The 101 Strings, записавшие целый альбом под названием "Астральные звуки миров после 2000 года".

В начале 70-х годов синтезаторы появились в широкой продаже и быстро превратились в норму музыкальной жизни. С их помощью довольно легко можно было создавать или препарировать самые фантастические звучания – и эта доступность, как ни прискорбно, сильно охладила интерес публики к звуковой экзотике. Тембральные эксперименты и поиски необычных звуковых сочетаний стали по преимуществу уделом мастеров специализированного цеха так называемой library music. "Библиотечная музыка" сочиняется профессиональными композиторами/аранжировщиками для использования в рекламных роликах, в кино, в театре; она бессловесна и анонимна, но непременно должна чётко соответствовать определенным настроениям или ситуациям (скажем, "томительное ожидание" или "ночная погоня на автомобилях"). Благодаря этому пьесы стали обильно сэмплировать современные продюсеры, особенно в жанре хип-хопа. Один из признанных мэтров библиотечного жанра, автор многих десятков альбомов – французский пианист черногорского происхождения Янко Нилович. Его Xenos Cosmos – яркий пример необычного сочетания оркестровой и хоровой музыки.

Сейчас чудными звуками и необычными способами звукоизвлечения, казалось бы, никого не удивишь. Однако мне известен как минимум один случай запредельной музыкальной эксцентрики, это The Vegetable Orchestra, "Овощной оркестр" из столицы Австрии Вены. Существует оркестр уже 20 лет, недавно выпустил четвёртый альбом (Green Album), регулярно выступает "вживую". Все десять музыкантов коллектива играют исключительно на овощах: от тыкв и арбузов до морковок и редиски. Некоторые овощи используются в натуральном виде, некоторые служат полуфабрикатами для изготовления флейт, труб и барабанов. Все "инструменты" закупаются за час до концерта, потому что овощи должны быть свежими! После выступления инструменты нарезаются, крошатся, и из них готовится суп для зрителей. В предлагаемой вашему вниманию пьесе "Идеальное сочетание" используется даже лук-шалот.

Странно, что нет ещё "Фруктового ансамбля" или "Сырно-колбасной группы" – значит, есть куда развиваться искателям звуковых приключений!​

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 127):

1. Lio ft. Jacques Duvall (Belgium). E doce morrer no mar, LP Lio canta Caymmi

2. "Хроноп" (Россия). "Ну и зря боялась", LP "Отчаяние и любовь"

3. Sunwatchers (USA). Nose Beers, LP II

4. Saz'iso (Albania). Tana, LP At Least Wave your Handkerchief at me

5. The Forbidden Five (USA). R.F.D. Rangoon, LP Sounds of the Unexpected

6. The Tornados (UK). Hot Pot, LP Sounds of the Unexpected

7. The 101 Strings (USA). Flameout, LP Astro Sounds from Beyond the Year 2000

8. Janko Nilovič (Montenegro/France). Xenos Cosmos, LP Unusual Sounds

9. The Vegetable Orchestra (Austria). Perfect Match, LP Green Album

10. Noga Erez (Israel). Balkada, LP Off the Radar

11. Daniel Blumberg (UK). Permanent, LP Minus

12. Laura Jean (Australia). Which One are you? LP Devotion 1

13. Frode Haltli (Norway). Gråtar'n, LP Avant Folk