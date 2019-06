Огненные пластинки. Артемий Троицкий сортирует зажигательные таланты

Хедлайнеры сто двадцатого выпуска программы "Музыка на Свободе"​ – артисты разных творческих направлений, произведения которых рождаются на свет и поступают в продажу в сотрудничестве с британской студией звукозапиcи Fire Records. ​Что же объединяет эти песенные коллективы? ​Рок-критик Артемий Троицкий серьёзно изучил вопрос и нашёл ответ: огненный темперамент, даже если песни при этом исполнены задушевно.

Как правило, инди-лейблы (то есть небольшие "независимые" фирмы грамзаписи) имеют отчётливый привкус того, что называется local scene – местной музыки. Причём "местная" – вовсе не означает "местечковая". Легендарный лейбл Factory Records, например, фактически поместил на карту музыкального мира Joy Division и всю безумную манчестерскую сцену 80-х годов. Их коллеги Sub Pop прославили не только Nirvana, но и весь стиль грандж. И это логично: низкобюджетные, созданные энтузиастами "инди" вряд ли располагают ресурсами, чтобы заключать контракты с артистами издалека, тем более из-за границы. Даже крупнейшие и самые успешные из "независимых" делают ставку на локальные таланты: скажем, у Mute это Depeche Mode, у 4AD – Cocteau Twins, у Domino – Franz Ferdinand и Arctic Monkeys... Но есть и редкие исключения из этого правила, и именно таковы герои сегодняшнего выпуска, лондонский лейбл Fire Records.

У истоков предприятия стояли два музыкальных журналиста (уже это не очень обычно), Джонни Уоллер и Клайв Соломон. Дело было в самой середине 1980-х годов, и первыми клиентами стали актуальные на тот момент шотландцы Teenage Fanclub и предтечи брит-попа Pulp во главе с эксцентричным Джарвисом Кокером. Тогда же впервые обнаружилась склонность Fire к психоделической музыке – лейбл переманил к себе главный экспонат англо-психоделики того времени, группу Spacemen 3. Немного позже в каталоге появились и первые американские артисты – в частности, группа Urge Overkill, неожиданно прославившаяся благодаря песне из "Криминального чтива" Квентина Тарантино. Не исключаю, что именно авантюрная репертуарная политика привела лейбл на грань банкротства, но "Огненным пластинкам" повезло: их выкупил знакомый основателей и, в отличие от них, не только тонкий меломан, но и хороший бизнесмен Джеймс Николс. Произошло это в конце 1980-х, и отсюда ведёт начало новейшая история Fire Records.

Группа The Bevis Frond с композицией "Мы твои друзья, чувак!"

Нынешний подбор музыкантов лейбла очень удачно сбалансирован. Здесь примерно поровну британцев и иностранцев, "творческой молодёжи" (Modern Studies, Vanishing Twin, Virginia Wing) и "заслуженных артистов" (Leamonheads, Giant Sand, Bardo Pond), более-менее традиционных рок-групп и экспериментаторов. Редкий случай, но именно среди последних обретается главная теперешняя звезда Fire Records – недавно бывшая хедлайнером нашей программы "космическая" Джейн Уивер. Новейшее приобретение Николса – знаменитая лондонская психо-группа The Bevis Frond, выпустившая только что свой 26-й (если я правильно посчитал) альбом.

Коллектив Half Japanese с песенкой "Ходячий мертвец"

Хрестоматийный американский панк-рок убедительно представлен Half Japanese поэта и художника Джеда Фэйра; в будущем году анархическому коллективу со Среднего Запада исполнится 45 лет! Ровно столько же лет и Джозефине Фостер из Колорадо; несостоявшаяся оперная певица остаётся одним из лидеров стиля freak folk.

​Композиция "Зеркало" в исполнении ​"Оркестра сфер"

Раз уж мы упомянули о фолке, нельзя не назвать "Оркестр сфер" (Orchestra of Spheres) – театрализованно-костюмированное трио из Новой Зеландии, исполняющее трансовую этно-музыку, вдохновлённую шаманами маори. Пожалуй, это самая радикальная из групп Fire Records.

Хоу Глеб и Анна Карина вместе исполняют "Это не конец света"

Самый задушевный из артистов – несомненно, Хоу Гелб. 63-летний житель уютного Тусона, штат Аризона, солист Giant Sand и автор десятка сольных альбомов, вполне может считаться наследником Леонарда Коэна в мире ласковых сентиментальных баритонов. Новейший (вышел 8 марта 2019) альбом Гэлба содержит, в числе прочих баллад, дуэт с легендарной датско-французской актрисой Анной Кариной – она блистала на московских кинофестивалях ещё в 1960-е годы... И кстати о кино: суб-лейбл Fire Records под названием (логичным) Earth Records выпустил уже три альбома с киномузыкой ... Микаэла Таривердиева! Irony of fate и всё такое. Кто бы мог представить Штирлица в компании английских психоделов!

Плей-лист программы "Музыка на Свободе" (выпуск 120):

1. The Flesh Eaters (USA). The Green Manalishi, LP I Used to be Pretty

2. The Flesh Eaters (USA).​ My Baby's Done her Best, LP Dragstrip Riot

3. Nadine (USA). Contigo, LP Oh My

4. Perel (Germany). Alles, LP Hermetica

5. The Bevis Frond (UK). We're Your Friends, Man, LP We're Your Friends, Man

6. Half Japanese (USA). The Walking Dead, LP Invicible

7. Josephine Foster (USA). Adieu color adieu, LP Faithful Fairy Harmony

8. Orchestra of Spheres (New Zealand). Omni Omni, LP Mirror

9. Howe Gelb ft. Anna Karina (USA/France). Not the End of the World, LP Gathered

10. Kite Base (UK). Dadum, LP Latent Whispers

11. Vessel (UK). Arcanum (For Christalla), LP Queen of Golden Dogs