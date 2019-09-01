"Даже не извинились". Как кинули участников казачьего фестиваля

Участники фестиваля "Казачья станица Москва", отмененного "по техническим причинам" за два часа до начала, возмущены поведением его организаторов и не исключают, что будут судиться. Приехавшие из разных концов России представители казачьих музыкальных ансамблей и конно-спортивных клубов до глубокой ночи не могли заселиться в гостиницу, а уже утром, когда стало известно об отмене фестиваля, их попросили съехать. По словам представителей волгоградского Конного клуба им. Бакланова, организаторы не выплатили им аванс за выступление. Не нашлось денег также ни на обеды для детей-спортсменов, ни на корм для лошадей. На проведение фестиваля из московского бюджета было выделено 19 миллионов рублей.

"Казачья станица Москва" – один из крупнейших фестивалей казачьей культуры в России – должен был состояться в столичном парке Коломенское 24 августа уже в девятый раз, но был отменен по загадочным техническим причинам буквально за пару часов до открытия мероприятия. Впрочем, накладки начались еще накануне. Почти 400 участников творческих коллективов из российских регионов в течение целого дня не могли заселиться в гостиницу "Космос", проживание в которой должно было организовать агентство "Культпрогресс", выигравшее государственный тендер на проведение фестиваля.

– 23 августа мне стали приходить сообщения от друзей, которые приехали из других регионов России, – рассказала в интервью Радио Свобода участница фестиваля Ирина Калитина из московского фольклорного ансамбля "Стожары". – Они говорили, что их не селят в гостиницу. Там были и дети, и пожилые люди. И все они сидели на мешках, на чемоданах, их не кормили, их никто не встретил, они сидели так до глубокой ночи.

"Когда мы зашли в гостиницу, нас удивила ситуация! Весь пол был занят сидящими детьми с костюмами, возмущающиеся бегающие взрослые, крик, волонтеры с разводящими руками и пожимающими плечами и голоса "нет списков", "нет брони", "за вас не проплатили"…" – добавляют в заявлении на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" представители волгоградского Конного клуба имени генерала Бакланова.

В пресс-службе гостиницы "Космос" Интерфаксу сообщили, что накладки с размещением произошли по вине агентства "Культпрогресс", которое забронировало номера только для 250 человек. "Несмотря на неоднократные обращения и напоминания представителей гостиницы, агентство не предоставило списки гостей в обозначенный 9-дневный срок. Списки были получены в день заезда, 23 августа, в них значилось 360 человек", – заявили представители отеля.

По словам участников фестиваля, представители "Культпрогресса" приехали в гостиницу только поздним вечером. "У нас была к ним масса вопросов, но ни на один они так и не ответили! Немного невнятно извинялись за причинённые неудобства!" – говорят представители Конного клуба им. Бакланова. Заселиться в отель они смогли только в два часа ночи. А на следующие утро всех участников фестиваля попросили освободить номера, ведь мероприятие было отменено "по техническим причинам".

О том, что происходило в тот день в парке Коломенское, в интервью Радио Свобода рассказала Ирина Калитина из московского фольклорного ансамбля "Стожары":

– Когда к 10 часам народ стал прибывать в парк Коломенское, оказалось, что там не установлена сцена, где должны были проходить зрелищные мероприятия, выступления приглашенных гостей и коллективов, которые должны были принять участие в конкурсе, к которому они готовились целый год, шили себе костюмы, репетировали. Кстати, купили за свой счет билеты, чтобы доехать до Москвы. Люди оказались в очень трудной ситуации и не понимали, что происходит. И никто ничего не объяснял, никто не вышел и не извинился перед людьми. Около 11 часов на страничке фестиваля в интернете просто появилось объявление о том, что "по техническим причинам фестиваль не состоится". Всё! Больше никаких сообщений не было.

Кто-то смог сразу уехать. Но те участники, у которых были куплены обратные билеты на поезда и самолеты, еще сутки должны были оставаться в Москве, каким-то образом расселяться. Мы, как москвичи, решили остаться в парке, просто попеть для людей. Потому что зрители подходили, спрашивали. Мы спели три раза по часу, и люди принимали очень хорошо. Но все были в недоумении: а где же сцена, где организация, где то зрелище, на которое все приехали? Причем были люди, которые приехали посмотреть на фестиваль из других городов. Конечно, меня возмущает то, что организаторы и руководящие лица даже не принесли своих извинений, ­– говорит Ирина Калитина.

А спустя несколько дней на сайте Центрального казачьего войска (ЦКВ), которое является одним из учредителей "Казачьей станицы", появилась статья о том, что фестиваль состоялся, несмотря на невзгоды и лишения, а "отсутствие официальной части сделало этот казачий праздник по домашнему уютным и по-настоящему народным".

– Сообщение на страничке ЦКВ возмутило вообще весь народ, – комментирует Ирина Калитина. – Если это считается, что фестиваль прошел… Ну, да, мы пели, нас не заглушали динамики, истинно фольклорные коллективы, которые умеют петь без какого-то искусственного сопровождения, продолжали общаться между собой, общаться с народом. Но организаторы тут совершенно ни при чем! Это было наше спонтанное решение остаться в парке и петь.

Представитель ЦКВ Дмитрий Иванов в интервью Радио Свобода заявил, что ответственность за отмену фестиваля несут Департамент национальной политики города Москвы и агентство "Культпрогресс":

– Центральное войско у нас всегда отвечало за творческую часть фестиваля. И в этой ситуации больше вопросов все-таки к департаменту и к тем операторам, которые должны были обеспечить технический и бытовой райдер. Отменили фестиваль по техническим причинам, из-за неисполнения технического и бытового райдера. Застройка площадки не полностью была проведена для проведения фестиваля. Нам бы самим хотелось услышать какие-то объяснения от департамента. Понимаете, что тут можно комментировать, если никогда раньше не было подобных событий? – заявил Дмитрий Иванов.

Получить комментарий от Департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы на момент публикации статьи Радио Свобода не удалось. В распоряжении нашей редакции есть приказ за подписью руководителя департамента В.И. Сучкова о предоставлении субсидии из столичного бюджета на проведение фестиваля ООО "Культпрогресс" в размере 19 миллионов рублей.

Большинство творческих коллективов должны были выступить на фестивале на безвозмездной основе как участники конкурсной программы. Их должны были обеспечить только проживанием и кормлением. В отличие от них Конный клуб им. Бакланова, который отвечал за организацию программы по джигитовке, рассчитывал на получение гонорара за свое участие в фестивале.

В интервью Радио Свобода представители клуба рассказали, что организаторы должны были перечислить им аванс в размере 30% до начала фестиваля. Сначала у клуба были проблемы с банковским счетом, но за несколько дней до мероприятия они разрешились. Впрочем, деньги конникам все равно не перевели, а в Москве попросили перезаключить другой контракт, не предусматривающий выплату аванса. К тому же организаторы не обеспечили кормлением лошадей, да и людей (а среди участников клуба есть дети и подростки) покормили всего один раз – завтраком в отеле. "Добравшись до парка Коломенский, мы увидели ужасную картину! Кони съели весь газон под собой, а еды и воды для них так и не было!" – возмущаются представители конного клуба. На обратную дорогу – на топливо для коневоза – им пришлось занимать деньги по знакомым. По условиям нового договора, деньги за участие в фестивале, который так и не состоялся, баклановцам должны перечислить до 25 сентября. "Если не выплатят, будем судиться", – говорят представители Конного клуба.

Будут ли выполнены условия этого договора, генеральный директор агентства "Культпрогресс" Ксения Богатырева с уверенностью ответить Радио Свобода не смогла. О том, что за технические причины привели к отмене фестиваля, она также отказалась рассказывать:

– Технические причины есть технические причины. Они были действительно внезапными. Это произошло буквально в день мероприятия, о чем мы известили и участников фестиваля, и зрителей через официальный сайт проекта. Естественно, мы понимаем возмущение участников фестиваля, который должен был состояться уже в девятый раз. Мы тоже искренне сожалеем о том, что он отменился по техническим причинам.

– Вы должны были обеспечить участникам проживание и питание, но многие из них жалуются, что питание не было предоставлено, к тому же лошади остались без сена.

– Если мы говорим о лошадях, то они входили в состав не группы участников фестиваля, а приглашенного Конного клуба из Волгограда. Этот спортивный коллектив был приглашен на фестиваль в качестве организатора одной из площадок, а отнюдь не как участник. И естественно, с ними был подписан договор. Мы очень сожалеем, что так получилось, что не оказалось возможности для них выступить на площадке фестиваля в связи с его отменой. Конные выступления влекут за собой дополнительное количество технического обеспечения, охрану площадки и так далее, потому что все красиво, но опасно. Для них все было готово, была выставлена зрительская трибуна на 300 с лишним мест, но их выступление автоматически было отменено вместе со всей остальной творческой программой фестиваля.

Кстати, у нас была договоренность на приезд к нам не только коллектива конного клуба, но и 12 голов лошадей. А лошадей приехало только 10, потому что, как нам объяснили, две лошади приболели. Поэтому у меня встречный вопрос к Клубу: "Что же так получилось-то?" У всех артистов существует такая вещь, как бытовой райдер: список требований по расселению, который подает любой выступающий организатору заранее, заблаговременно. Такого списка у меня, к сожалению, на руках не было, были только устные договоренности. Но мы без претензий относимся к ситуации, когда у нас не довезли двух таких важных участников программы, как кони.

– Будут ли с вашей стороны исполнены условия договора, который вы заключили с Конным клубом им. Бакланова?

– Если у нас будет такая возможность. Выплатить коллегам из Конного клуба им. генерала Бакланова аванс у нас не было возможности, потому что у них был заблокирован счет. Он начал работать буквально за пару дней до начала мероприятия. Возмущение представителей клуба непонятно – как мы можем перевести деньги в Волгоград, если счет не работает?

– Помимо волгоградского конного клуба есть ли участники фестиваля, которые остались в претензии в части выплаты им гонораров?

– Я не комментирую эту ситуацию. Безусловно, речь идет о крупном, масштабном событии, у нас существует государственный контракт, поэтому, безусловно, существует договорная база. Мы поддерживаем взаимоотношения с огромным количеством разного рода структур с точки зрения технического обеспечения, наполнения программы и прочих вещей, которые не касаются впрямую проведения конкурса творческих коллективов или конкурса куреней, участникам которого гонорары не выплачиваются. Да, у нас есть большое количество контрагентов по проекту, но за редчайшим исключением это всё наши коллеги, с которыми мы работаем уже около 20 лет в индустрии, которые постоянно принимают участие в наших мероприятиях, с которыми мы хорошо знакомы. Исключение составляет только та специфическая часть, которая касается непосредственно формата мероприятия, в частности, конная площадка, конкретные казачьи площадки. А так основная масса наших коллег и партнеров с пониманием отнеслась к такой вот резкой отмене программы, за что мы им очень благодарны. Они нас поддерживают, а мы поддерживаем, в свою очередь, их, – рассказала в интервью Радио Свобода Ксения Богатырева, генеральный директор компании "Культпрогресс", которая занималась организацией фестиваля.

О будущем "Казачьей станицы" его учредители пока не готовы рассуждать. "Будет адекватный ответ из департамента, тогда можно будет комментировать", – заявили Радио Свобода в Центральном казачьем войске. По мнению Ирины Калитиной, в любом случае доверие к фестивалю потеряно:

– Не знаю, кто теперь согласится в нем участвовать. Но самое страшное другое. Мы уже люди немолодые, мы в России много чего пережили, мы стрессоустойчивые. Но наше фольклорное движение очень небольшое, ему особо не дают места на телевидении, мы кучкуемся маленькими группами, и привлечь детей в фольклор очень сложно. Их гораздо больше привлекает эстрада. И представляете, какое разочарование было для детей! Вот, к примеру, приехал замечательный коллектив из Волгограда – "Ягодка", и они решили: коль нет фестиваля, покажем детям хотя бы Москву, раз день свободный. Но вся Москва в тот день была перекрыта из-за Дня флага! Дети приехали, их обманули с фестивалем, они не смогли посмотреть Красную площадь, которую, может быть, никогда не видели, а кто-то, может быть, и не увидит больше, а может быть, не захочет больше увидеть. Мне как москвичке очень обидно, – сожалеет Ирина Калитина.