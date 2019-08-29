Москвичей по смс зовут 31 августа на "тусу" на проспекте Сахарова

На мобильные телефоны жителей Москвы приходят смс с приглашением на концерт, который, согласно рассылке, должен состояться на проспекте Академика Сахарова 31 августа в 14:00. В этот же день оппозиция планирует провести шествие в центре Москвы.

На смс-рассылку от департамента информационных технологий мэрии обратили внимание "МБХ-Медиа" и блоггер Илья Варламов, читатели которых прислали им скриншоты соответствующих сообщений. В них москвичей призывают "не проспать тусу", в которой примут участие певец Егор Крид, рэпер Мот и Ольга Бузова.

Ранее мэрия Москвы в дни протестных акций также экстренно устраивала различные мероприятия.

3 и 4 августа в Парке Горького был организован фестиваль "Шашлык Live". При этом для многих артистов, заявленных на афише, участие в нём стало полной неожиданностью. Впоследствии группы "Браво", "Ногу Свело!", Tequilajazzz и заявленный как ведущий фестиваля Алексей Кортнев отказались выступать на мероприятии.

10 августа, когда в Москве проходил самый многочисленный за последние годы митинг оппозиции на проспекта Сахарова, собравший более 50 тысяч человек, власти организовали в Парке Горького фестиваль Meat & Beat, на котором выступили Егор Крид, группа "Градусы", Бьянка и другие поп-артисты. Мэрия отчиталась о 52 тысячах зрителей, посетивших фестиваль, однако на видеозаписях, сделанных очевидцами, видно, что людей на нём практически нет.

На 31 августа оппозиция подавала в мэрию несколько заявок на проведение шествий и митингов, в том числе – на проспекте Сахарова. Власти Москвы все заявки отклонили, после чего один из незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, Любовь Соболь, призвала москвичей выйти 31 августа в 14.00 к памятнику Грибоедову возле метро "Чистые пруды" и пройти мирным шествием до Пушкинской площади. Соболь отметила, что у протестующих есть законное право сделать это.