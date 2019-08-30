Следствие проверит на экстремизм блог Егора Жукова на YouTube

Следственный комитет России назначил экспертизу видеороликов с YouTube-канала 21-летнего студента Высшей школы экономики Егора Жукова, которого обвиняют по делу о "массовых беспорядках" на митинге 27 июля. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката Илью Новикова.

По словам юриста, 10 видеороликов будут проверять на экстремизм. На блог Жукова подписано 140 тысяч человек, а самое популярное видео собрало более 700 тысяч просмотров. Новиков утверждает, что у следствия "ничего нет" на блогера по делу о беспорядках.

Ранее следователи провели выемку документов в Высшей школе экономики, изъяв личное дело и курсовые работы студента. 21-летний учащийся ВШЭ Егор Жуков после акции 27 июля призвал с своём блоге поддерживать арестованных участников протестов. В ночь на 2 августа у студента прошли обыски, после которых его арестовали на два месяца.

В материалах дела упоминается некая видеозапись, на которой Жуков якобы "делал жесты направо" и таким образом управлял толпой. Вину студент отрицает. Как отметил Илья Новиков, на видеозаписях с акции у Мосгордумы нет ни одного эпизода, где Жуков ведёт себя агрессивно.

Поручителями за студента в суде выступили более шестисот человек, включая проректора ВШЭ Валерию Касамару. Освободить Егора Жукова и других учащихся, арестованных по "московскому делу", требуют представители научного сообщества в России и за её пределами.