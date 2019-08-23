Следователи изъяли из ВШЭ курсовые работы Егора Жукова

Следователи провели выемку документов в Высшей школе экономики, изъяв личное дело и курсовые работы студента Егора Жукова – одного из обвиняемых в массовых беспорядках по так называемому "московскому делу". Об этом в пятницу сообщил у себя в Твиттере адвокат Илья Новиков. По его информации, Жукова перевели из "Матросской тишины" в СИЗО-4.

21-летний учащийся ВШЭ Егор Жуков после акции 27 июля призвал с своём блоге поддерживать арестованных участников протестов. В ночь на 2 августа у студента прошли обыски, после которых его арестовали на два месяца.

В материалах дела упоминается некая видеозапись, на которой Егор Жуков якобы "делал жесты направо" и таким образом управлял толпой. Вину студент отрицает. Как отметил Илья Новиков, на видеозаписях с акции у Мосгордумы нет ни одного эпизода, где Жуков ведёт себя агрессивно.

Поручителями за студента в суде выступили более шестисот человек, включая проректора ВШЭ Валерию Касамару. Освободить Егора Жукова и других учащихся, арестованных по "московскому делу", требуют представители научного сообщества в России и за её пределами.