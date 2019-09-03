Голосование: умное или унылое …

3 сентября Алексей Навальный должен дать имена тех, за кого стоит голосовать на выборах в Мосгордуму в рамках проекта "Умное голосование". Власти пытаются повлиять на настроения избирателей: акция протеста 31 августа не была разогнана, освобожден задержанный 2 сентября журналист Илья Азар, Следственным комитетом сняты обвинения в массовых беспорядках с пяти привлеченных к «московскому делу», еще двое переводят под домашний арест.

О предвыборной ситуации дискутируют не допущенный к выборам в Мосгордуму кандидат по округу №37, глава Гагаринского района Елена Русакова, кандидат в депутаты Мосгордумы по округу №37 Александр Романович, депутат Псковской областной думы, член Федерального Политсовета партии «Яблоко» Лев Шлосберг, не допущенный к выборам кандидат КПРФ Сергей Цукасов. Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 3 сентября в 19:05.