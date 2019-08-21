РФ закупит за рубежом тысячи упаковок психотропных препаратов для детей

Правительство России закупит у зарубежных производителей к концу октября не менее 10 тысяч упаковок психотропных лекарств для детей. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на секретариат вице-премьера Татьяны Голиковой.

Правительство поручило Минздраву составить список необходимых психотропных препаратов, не зарегистрированных на территории России. Для того, чтобы обеспечить их ввоз, разработаны поправки к закону "Об обращении лекарственных средств". Они предусматривают, что лекарства будут завозить по установленной правительством РФ квоте – по числу нуждающихся в таких препаратах.

В секретариате также отметили, что производство психотропных лекарств для детей с эпилепсией "в целом в России обеспечено отечественными производителями".

В России под угрозой уголовного преследования находятся родители тысяч детей-инвалидов, которым необходимы незарегистрированные в стране препараты. До недавнего времени Минздрав отрицал эти цифры. Матери больных эпилепсией детей обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь решить проблему с не легализованными в России препаратами.

12 августа в Москве мать ребёнка больного эпилепсией была задержана сотрудниками таможни в почтовом отделении. Она получала заказанный в интернете препарат от судорог "Фризиум", который выписали её сыну врачи. В России лекарство не зарегистрировано, а его аналогов в стране нет.