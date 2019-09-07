Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Археология. Будущее

Купить Гренландию. Эфир в 18:05

Смотреть комментарии

Кто будет хозяином Арктики?

Предложение Дональда Трампа купить у Дании Гренландию многим показалось курьезом, но за ним стоит серьезный факт: в мире началась гонка за Арктику. Нефтяные и судоходные компании ждут таяния льдов от глобального потепления, ведущие арктические державы выдвигают территориальные претензии и строят в Арктике новые военные базы. Что будет с Арктикой в XXI веке? Удастся ли сохранить этот хрупкий регион как достояние всего человечества?

В эфире Владимир Чупров, руководитель энергетической программы «Гринпис России», и Александр Воротников, доцент РАНХиГС. Эфир в 18:05.

Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Виджет для Сноба

Реклама вертикальная

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG