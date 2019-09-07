Купить Гренландию. Эфир в 18:05

Предложение Дональда Трампа купить у Дании Гренландию многим показалось курьезом, но за ним стоит серьезный факт: в мире началась гонка за Арктику. Нефтяные и судоходные компании ждут таяния льдов от глобального потепления, ведущие арктические державы выдвигают территориальные претензии и строят в Арктике новые военные базы. Что будет с Арктикой в XXI веке? Удастся ли сохранить этот хрупкий регион как достояние всего человечества?

В эфире Владимир Чупров, руководитель энергетической программы «Гринпис России», и Александр Воротников, доцент РАНХиГС. Эфир в 18:05.