Суд в Киеве освободил из-под ареста под личное бывшего командующего силами противовоздушной обороны так называемой "Донецкой народной республики" в городе Снежное Владимира Цемаха. Его могут обменять в Россию, оппозиция попросила президента Украины Владимира Зеленского не делать этого, считая его важным свидетелем по делу о крушении малазийского боинга MH17. Трансляцию заседания вела Украинская служба Радио Свобода.

Владимир Цемах возглавлял участок ПВО в Снежном в 2014 году. Его дочь заявила в интервью Би-би-си, что он получил пост после крушения "Боинга". В 2019 году Цемах в результате спецоперации Службы безопасности Украины был похищен на неподконтрольной Украине территории Донбасса и вывезен в Киев.

В украинской прессе в связи с подготовкой обмена между Россией и Украиной появились сообщения о том, что препятствием для обмена могло быть желание России включить Цемаха в списки на обмен, чтобы не дать ему выступить со свидетельскими показаниями по делу о "Боинге". Официально эти сообщения не подтверждает ни украинская, ни российская сторона.

3 сентября пресс-секретарь международной Совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк заявила агентству "Ассошиэйтед пресс", что нидерландские следователи заинтересованы в том, чтобы пообщаться с Цемахом. Означает ли это, что он может стать свидетелем по делу — не сообщается.

04 сентября 40 депутатов европейского парламента обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не включать Цемаха в список обмена с Россией. В тексте отмечается, что Цемах может понадобиться следствию по делу MH-17.

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