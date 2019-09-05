К ФБК Навального и "Дождю" подали иск на один миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск на один миллиард рублей к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального и телеканалу "Дождь". Компания "Флай-авто" требует компенсации за убытки, которые якобы понесла из-за "массовых беспорядков" 27 июля, 3 августа и 10 августа.
"Флай-авто" зарегистрирована в Москве и занимается "арендой и лизингом легковых автомобилей и легких автотранспортных средств". Ранее Московский метрополитен подал иск к Навальному и нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму. Сумма и суть претензий к оппозиционерам неизвестны.
Также иск к незарегистрированным кандидатам и оппозиционерам подало госучреждение "Автомобильные дороги". Они требуют возместить им убытки на сумму 11,5 миллионов рублей.
Иск к организаторам несогласованного митинга в Москве 27 июля ранее подал ресторан "Армения" компании "Анкор". Там оценили ущерб за закрытие заведения в день акции в 550 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис Фонда борьбы с коррупцией, студию канала "Навальный Live" и московский штаб оппозиционера Алексея Навального. Об этом в соцсетях сообщил сам политик и его соратники.
Три человека были задержаны и доставлены в отделение полиции. Позднее их отпустили без составления протоколов.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш отметила, что правоохранители отключают камеры наблюдения. Алексей Навальный написал, что дверь в студию канала выпилили.
В штаб, по словам Леонида Волкова, "вломились" сотрудники Следственного комитета и Росгвардии. В это время там проходила лекция по подготовке наблюдателей на выборах. У собравшихся отбирали телефоны. Волков добавил, что обыски начались за час до эфира, где Алексей Навальный планировал рассказать об "Умном голосовании". За последние полтора месяца это уже третий обыск в студиях канала.
На 8 сентября назначен единый день голосования. Политик Алексей Навальный продвигает проект "Умного голосования", цель которого – поддержать проходных кандидатов от парламентской оппозиции, чтобы нарушить монополию "Единой России" в Мосгордуме. Сторонники оппозиционера ранее опубликовали имена кандидатов, которых они поддерживают на предстоящих выборах в Москве и в ряде других регионов.
Тверской суд Москвы в четверг приговорил к 4 годам колонии общего режима участника протестов в Москве Константина Котова, передаёт корреспондент Радио Свобода. Гражданский активист был признан виновным в неоднократном нарушении правил проведения акций протеста.
Телеканал "Дождь" опубликовал видео, на котором видно, что 10 августа Котов успел только выйти из метро "Китай-город", после чего был сразу же задержан. Он ничего не скандировал и не держал в руках плакатов.
С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция на акциях протеста в Москве.
Прокуратура потребовала осудить его на четыре с половиной года лишения свободы.
В Сирии погибли трое российских военнослужащих, ещё двое получили тяжёлые ранения. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на военно-дипломатический источник и арабский новостной сайт Al-Masdar News.
Собеседник "Ведомостей" уточнил, что офицеры погибли 4 сентября в районе населенного пункта Джурин, на территории под контролем сирийских властей. По предварительным данным, произошло два взрыва мин. Военные получили осколочные ранения, уточняет издание "Ведомости".
Al-Masdar ссылается на членов поддерживаемой Турцией сирийской группировки "Фронт национального освобождения". Они утверждают, что военные попали в их засаду в районе населённого пункта Аджаз на востоке провинции Идлиб, когда собирались идти в наступление.
Министерство обороны России информацию о гибели военнослужащих отрицает.
Речь может идти о двух разных инцидентах. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team отмечает, что расстояние между указанными населёнными пунктами – Аджаз и Джурин – составляет 60 километров.
31 августа сирийская сторона в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Объявление было сделано после взятия города Хан-Шейхун.
Директор по развитию бизнеса входящей в госкорпорацию "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов задержан в Неаполе по запросу США. Его подозревают в шпионаже. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
По данным "Фонтанки", Коршунов был задержан в аэропорту 3 сентября, власти США заподозрили его в экономическом шпионаже в период работы директором по маркетингу и продажам ОДК. Эту должность он занимал в 2009–2017 годах. Речь может идти о хищении информации корпорации General Electric, которую планировалось использовать в интересах нового российского двигателя ПД-14, утверждают "Ведомости". Эти двигатели планируется устанавливать на перспективные российские гражданские лайнеры МС-21.
В посольстве России в Италии не смогли оперативно прокомментировать для РБК задержание сотрудника госкорпорации. Агентство направило запрос в Минюст США. Пресс-служба Ростеха заявила, что госкорпорация разбирается в ситуации и уверена в невиновности своего сотрудника.
Задержание Коршунова прокомментировал президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он назвал произошедшее "недобросовестной конкуренцией". По словам Путина, ОДК, создавая новый двигатель, заключила контракт с итальянской фирмой для консультаций. "Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли", – утверждает президент.
Что известно об Александре Коршунове
Согласно информации на сайте ОДК, Александру Коршунову 57 лет. Он окончил Московский энергетический институт, Дипломатическую академию МИД СССР и Высшую школу экономики. Получил степень магистра делового администрирования в Венском университете экономики и бизнеса.
Работал в МИД СССР и России, занимал должности в аппарате ведомства, был вице-консулом в Стамбуле и первым секретарём Постоянного представительства России при ООН в кенийском Найроби.
В 2003 году он ушёл с дипломатической службы в частный бизнес, был вице-президентом Внешэкономбанка.
Сегодня в Италии должно состояться первое заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции в США, утверждает источник "Ведомостей".
Трое бывших рядовых военнослужащих российской армии, получившие тяжелые ранения во время танковых стрельб, отсудили у Министерства обороны четыре миллиона рублей. Об этом Радио Свобода сообщила правозащитная организация "Зона права".
По решению Лужского городского суда Ленинградской области, Дмитрий Пахмутов получит два с половиной миллиона рублей, Вадим Габдуллин – один миллион, Арсен Османов – полмиллиона. Все они получили ранения во время прохождения срочной службы.
Инцидент произошёл 7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области. Во время учений солдат разместили в секторе прямого поражения танковым огнём, не обозначенном красными флажками. В результате 20-летний рядовой Андрей Виттих скончался на месте. Ещё три срочника получили тяжёлые ранения – переломы, отрыв конечности, массивная кровопотеря и травматический шок.
За это были осуждены два полковника – начальник инженерных войск Денис Горелышев и начальник артиллерийского полигона Виктор Кривошеин. Они получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов не стал открывать три новые станции городского метрополитена. Об этом он заявил на церемонии их запуска. Станции готовы к работе, но лучше их не открывать, сказал он собравшимся, передаёт издание "Фонтанка".
5 сентября Беглов должен был открыть три станции Фрунзенско-Приморской линии: "Шушары", "Дунайскую" и "Проспект Славы", сообщала ранее "Российская газета". Контракт на их строительство был подписан в 2014 году, но сроки открытия станций несколько раз переносились. В марте крайним сроком открытия называлось 1 сентября, в итоге церемония открытия была назначена на 11 утра 5 сентября.
"Все три станции готовы и работают в тестовом режиме. Огромное вам спасибо, много чего сделали. Хорошо поработали… Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров", – заявил Беглов на открытии станции. Местные жители выстроились у "Проспекта Славы" ещё в восемь утра, отмечает "Фонтанка". Когда будут открыты станции теперь — не сообщается, глава Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин заявил, что это займёт "не более двух недель".
Переговоры об обмене заключёнными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной близки к "финализации". Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер также полагает, что обмен будет "масштабным". По мнению Путина, он может послужить "хорошим шагом" к нормализации отношений с Украиной, цитирует агентство ТАСС.
Владимир Путин не назвал дату предполагаемого обмена. Ранее этого не сделал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Источники Интерфакса в дипломатических кругах вчера назвали вероятную дату обмена – 7 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на первые результаты переговоров по обмену в ближайшее время.
Суд в Киеве освободил из-под ареста под обязательство о явке бывшего командующего силами противовоздушной обороны так называемой "Донецкой Народной Республики" в городе Снежное Владимира Цемаха. Его могут обменять на осуждённых в России граждан Украины. Оппозиционные политики просят президента Украины Владимира Зеленского не делать этого, считая Цемаха важным свидетелем по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17. Трансляцию судебного заседания вела Украинская служба Радио Свобода.
Владимир Цемах возглавлял участок ПВО в Снежном в 2014 году. Дочь Цемаха заявила в интервью Би-би-си, что её отец получил этот пост уже после крушения "Боинга". В 2019 году Цемах в результате специальной операции Службы безопасности Украины был похищен на неподконтрольной Украине территории Донбасса и вывезен в Киев.
В украинской прессе в связи с подготовкой обмена между Россией и Украиной появились сообщения о том, что препятствием для обмена могло быть желание России включить Цемаха в списки на обмен. Таким образом, он был бы лишён возможности выступить со свидетельскими показаниями по делу о "Боинге". Официально эти сообщения не подтверждает ни украинская, ни российская сторона.
3 сентября пресс-секретарь международной Совместной следственной группы Брехтье ван де Мосдейк заявила агентству Associated Press, что нидерландские следователи заинтересованы в том, чтобы пообщаться с Цемахом. Означает ли это, что он может стать свидетелем по делу, не сообщается.
4 сентября 40 депутатов европейского парламента обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой не включать Цемаха в список обмена с Россией. В тексте отмечается, что Цемах может понадобиться следствию по делу MH-17. Против обмена и с той же аргументацией так же выступает украинская оппозиция.
На Украине бывшего сепаратиста обвиняют в создании террористической группы, за что ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг, который представители оппозиции собирались провести на проспекте Сахарова 14 сентября, через несколько дней после выборов в Мосгордуму.
Как написала у себя в телеграм-канале член совета Партии перемен Эльвира Вихарева, в качестве альтернативной площадки власти предложили улицу Перерва в районе Люблино. В ответе мэрии говорится, что в течение дня 14 сентября на Сахарова будут проводиться "культурно-просветительские и социально-значимые мероприятия".
Вихарева отмечает, что один из предыдущих отказов в проведении митинга на проспекте Сахарова власти объяснили необходимостью его перекрывать, что создаст помехи для транспорта. "В новом отказе эта позиция внезапно изменилась", – пишет член Партии перемен.
Организаторы подавали заявку на митинг численностью в 100 тысяч человек.
Президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме в четверг, заявил, что участники протестов имеют право выражать своё мнение, но должны при этом действовать в соответствии с законом и руководствуясь "интересами страны и людей", а не "узкокорыстными групповыми интересами".
"И иногда это приводит и к позитивному результату, потому что встряхивает власть, выстраивает её в нужном направлении, чтобы она эффективно решала стоящие перед людьми проблемы", – заявил президент России.
На вопрос, нужно ли мягче относиться к протестующей молодёжи, Путин ответил, что в рамках закона отношение ко всем должно быть одинаковым.
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