К ФБК Навального и "Дождю" подали иск на один миллиард рублей

В Арбитражный суд Москвы поступил иск на один миллиард рублей к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального и телеканалу "Дождь". Компания "Флай-авто" требует компенсации за убытки, которые якобы понесла из-за "массовых беспорядков" 27 июля, 3 августа и 10 августа.

"Флай-авто" зарегистрирована в Москве и занимается "арендой и лизингом легковых автомобилей и легких автотранспортных средств". Ранее Московский метрополитен подал иск к Навальному и нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму. Сумма и суть претензий к оппозиционерам неизвестны.

Также иск к незарегистрированным кандидатам и оппозиционерам подало госучреждение "Автомобильные дороги". Они требуют возместить им убытки на сумму 11,5 миллионов рублей.

Иск к организаторам несогласованного митинга в Москве 27 июля ранее подал ресторан "Армения" компании "Анкор". Там оценили ущерб за закрытие заведения в день акции в 550 тысяч рублей.