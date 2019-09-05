Следственный комитет России заявил об отсутствии в петербургском СИЗО-1, также известном как "Кресты-2", помещений для избиения заключённых. Ведомство провело проверку после публикации проекта Gulagu.net о пытках. Следователи сочли, что видео правозащитников сфабриковано, а одного из заключённых для имитации избиения измазали краской.

Правозащитники опровергли заявление следователей. В доказательство они опубликовали протокол опроса потерпевшего о пытках в СИЗО, вымогательстве денег и выбивании явки с повинной.

В начале августа портал Gulagu.net опубликовал открытое обращение правозащитников к властям с требованием расследовать пытки в "Крестах-2". Сообщалось об изнасилованиях, избиениях и нанесении серьёзных телесных повреждений. Из заключённых, по данным Gulagu.net, выбивают признания в преступлениях и показания по уголовным делам. Их также вынуждают отказываться от жалоб на действия службы исполнения наказаний.

В доказательство правозащитники привели видеозаписи, предположительно, сделанные "активистами" на мобильные телефоны по заданию сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Последним могут давать поручения сотрудники ФСБ или полиции Петербурга, утверждается в публикации.