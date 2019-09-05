Следственный комитет России заявил об отсутствии в петербургском СИЗО-1, также известном как "Кресты-2", помещений для избиения заключённых. Ведомство провело проверку после публикации проекта Gulagu.net о пытках. Следователи сочли, что видео правозащитников сфабриковано, а одного из заключённых для имитации избиения измазали краской.
Правозащитники опровергли заявление следователей. В доказательство они опубликовали протокол опроса потерпевшего о пытках в СИЗО, вымогательстве денег и выбивании явки с повинной.
В начале августа портал Gulagu.net опубликовал открытое обращение правозащитников к властям с требованием расследовать пытки в "Крестах-2". Сообщалось об изнасилованиях, избиениях и нанесении серьёзных телесных повреждений. Из заключённых, по данным Gulagu.net, выбивают признания в преступлениях и показания по уголовным делам. Их также вынуждают отказываться от жалоб на действия службы исполнения наказаний.
В доказательство правозащитники привели видеозаписи, предположительно, сделанные "активистами" на мобильные телефоны по заданию сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Последним могут давать поручения сотрудники ФСБ или полиции Петербурга, утверждается в публикации.
В метро Новосибирска установят памятную доску бывшему северокорейскому лидеру Ким Чен Иру. Она появится на станции "Площадь Ленина", которую председатель Госкомитета КНДР посетил в 2001 году. В торжественной церемонии примут участие мэр Новосибирска и северокорейские дипломаты, эту информацию корреспонденту "Сибирь.Реалий" подтвердили в администрации города.
Ожидается, что в Новосибирск приедет временно поверенный в делах посольства Северной Кореи в России Зин Чжон Хеп, а также первый и второй секретари посольства О Чхол Зин и Ан Ын Чхол.
В июне во Владивостоке открыли памятную доску в честь визита лидера КНДР Ким Чен Ына. Табличку установили напротив мемориальной доски, которая появилась несколько лет назад в честь визита предыдущего северокорейского лидера, отца Ким Чен Ына – Ким Чен Ира. Он посетил город в 2002 году.
Ким Чен Ир находился у власти в КНДР с 1994 года до своей смерти в 2011 году. На этом посту он сменил своего отца Ким Ир Сена.
В Арбитражный суд Москвы поступил иск на один миллиард рублей к Фонду борьбы с коррупцией Алексея Навального и телеканалу "Дождь". Компания "Флай-авто" требует компенсации за убытки, которые якобы понесла из-за "массовых беспорядков" 27 июля, 3 августа и 10 августа.
"Флай-авто" зарегистрирована в Москве и занимается "арендой и лизингом легковых автомобилей и легких автотранспортных средств". Ранее Московский метрополитен подал иск к Навальному и нескольким незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму. Сумма и суть претензий к оппозиционерам неизвестны.
Также иск к незарегистрированным кандидатам и оппозиционерам подало госучреждение "Автомобильные дороги". Они требуют возместить им убытки на сумму 11,5 миллионов рублей.
Иск к организаторам несогласованного митинга в Москве 27 июля ранее подал ресторан "Армения" компании "Анкор". Там оценили ущерб за закрытие заведения в день акции в 550 тысяч рублей.
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в офис Фонда борьбы с коррупцией, студию канала "Навальный Live" и московский штаб оппозиционера Алексея Навального. Об этом в соцсетях сообщил сам политик и его соратники.
Три человека были задержаны и доставлены в отделение полиции. Позднее их отпустили без составления протоколов.
Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш отметила, что правоохранители отключали камеры наблюдения. Алексей Навальный написал, что дверь в студию канала выпилили.
В штаб, по словам Леонида Волкова, "вломились" сотрудники Следственного комитета и Росгвардии. В это время там проходила лекция по подготовке наблюдателей на выборах. У собравшихся отбирали телефоны. Волков добавил, что обыски начались за час до эфира, где Алексей Навальный планировал рассказать об "Умном голосовании". За последние полтора месяца это уже третий обыск в студиях канала.
Позднее обыск начался уже в ФБК. Там оставались только юристы.
На 8 сентября назначен единый день голосования. Политик Алексей Навальный продвигает проект "Умного голосования", цель которого – поддержать проходных кандидатов от парламентской оппозиции, чтобы нарушить монополию "Единой России" в Мосгордуме. Оппозиционер сообщил о попытке взлома сайта проекта и хакерской атаке на него.
Тверской суд Москвы в четверг приговорил к 4 годам колонии общего режима участника протестов в Москве Константина Котова, передаёт корреспондент Радио Свобода. Гражданский активист был признан виновным в неоднократном нарушении правил проведения акций протеста.
Телеканал "Дождь" опубликовал видео, на котором видно, что 10 августа Котов успел только выйти из метро "Китай-город", после чего был сразу же задержан. Он ничего не скандировал и не держал в руках плакатов.
С марта по август активиста неоднократно задерживала полиция на акциях протеста в Москве.
Прокуратура потребовала осудить его на четыре с половиной года лишения свободы.
В Сирии погибли трое российских военнослужащих, ещё двое получили тяжёлые ранения. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на военно-дипломатический источник и арабский новостной сайт Al-Masdar News.
Собеседник "Ведомостей" уточнил, что офицеры погибли 4 сентября в районе населенного пункта Джурин, на территории под контролем сирийских властей. По предварительным данным, произошло два взрыва мин. Военные получили осколочные ранения, уточняет издание "Ведомости".
Al-Masdar ссылается на членов поддерживаемой Турцией сирийской группировки "Фронт национального освобождения". Они утверждают, что военные попали в их засаду в районе населённого пункта Аджаз на востоке провинции Идлиб, когда собирались идти в наступление.
Министерство обороны России информацию о гибели военнослужащих отрицает.
Речь может идти о двух разных инцидентах. Расследовательская группа Conflict Intelligence Team отмечает, что расстояние между указанными населёнными пунктами – Аджаз и Джурин – составляет 60 километров.
31 августа сирийская сторона в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня в зоне деэскалации в провинции Идлиб. Объявление было сделано после взятия города Хан-Шейхун.
Директор по развитию бизнеса входящей в госкорпорацию "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александр Коршунов задержан в Неаполе по запросу США. Его подозревают в шпионаже. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
По данным "Фонтанки", Коршунов был задержан в аэропорту 3 сентября, власти США заподозрили его в экономическом шпионаже в период работы директором по маркетингу и продажам ОДК. Эту должность он занимал в 2009–2017 годах. Речь может идти о хищении информации корпорации General Electric, которую планировалось использовать в интересах нового российского двигателя ПД-14, утверждают "Ведомости". Эти двигатели планируется устанавливать на перспективные российские гражданские лайнеры МС-21.
В посольстве России в Италии не смогли оперативно прокомментировать для РБК задержание сотрудника госкорпорации. Агентство направило запрос в Минюст США. Пресс-служба Ростеха заявила, что госкорпорация разбирается в ситуации и уверена в невиновности своего сотрудника.
Задержание Коршунова прокомментировал президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Он назвал произошедшее "недобросовестной конкуренцией". По словам Путина, ОДК, создавая новый двигатель, заключила контракт с итальянской фирмой для консультаций. "Это мировая практика, открытая коммерческая работа. Теперь американские друзья утверждают, что там что-то украли", – утверждает президент.
Что известно об Александре Коршунове
Согласно информации на сайте ОДК, Александру Коршунову 57 лет. Он окончил Московский энергетический институт, Дипломатическую академию МИД СССР и Высшую школу экономики. Получил степень магистра делового администрирования в Венском университете экономики и бизнеса.
Работал в МИД СССР и России, занимал должности в аппарате ведомства, был вице-консулом в Стамбуле и первым секретарём Постоянного представительства России при ООН в кенийском Найроби.
В 2003 году он ушёл с дипломатической службы в частный бизнес, был вице-президентом Внешэкономбанка.
Сегодня в Италии должно состояться первое заседание суда, на котором будет рассмотрен вопрос о его экстрадиции в США, утверждает источник "Ведомостей".
Трое бывших рядовых военнослужащих российской армии, получившие тяжелые ранения во время танковых стрельб, отсудили у Министерства обороны четыре миллиона рублей. Об этом Радио Свобода сообщила правозащитная организация "Зона права".
По решению Лужского городского суда Ленинградской области, Дмитрий Пахмутов получит два с половиной миллиона рублей, Вадим Габдуллин – один миллион, Арсен Османов – полмиллиона. Все они получили ранения во время прохождения срочной службы.
Инцидент произошёл 7 сентября 2017 года на военном полигоне в Ленинградской области. Во время учений солдат разместили в секторе прямого поражения танковым огнём, не обозначенном красными флажками. В результате 20-летний рядовой Андрей Виттих скончался на месте. Ещё три срочника получили тяжёлые ранения – переломы, отрыв конечности, массивная кровопотеря и травматический шок.
За это были осуждены два полковника – начальник инженерных войск Денис Горелышев и начальник артиллерийского полигона Виктор Кривошеин. Они получили по три года лишения свободы условно с испытательным сроком на год.
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов не стал открывать три новые станции городского метрополитена. Об этом он заявил на церемонии их запуска. Станции готовы к работе, но лучше их не открывать, сказал он собравшимся, передаёт издание "Фонтанка".
5 сентября Беглов должен был открыть три станции Фрунзенско-Приморской линии: "Шушары", "Дунайскую" и "Проспект Славы", сообщала ранее "Российская газета". Контракт на их строительство был подписан в 2014 году, но сроки открытия станций несколько раз переносились. В марте крайним сроком открытия называлось 1 сентября, в итоге церемония открытия была назначена на 11 утра 5 сентября.
"Все три станции готовы и работают в тестовом режиме. Огромное вам спасибо, много чего сделали. Хорошо поработали… Однако во внештатной ситуации могут быть проблемы. Я принял решение продолжать тестовый режим метро, довести все необходимые системы. Безопасность жителей важнее. Будем работать без пассажиров", – заявил Беглов на открытии станции. Местные жители выстроились у "Проспекта Славы" ещё в восемь утра, отмечает "Фонтанка". Когда будут открыты станции теперь — не сообщается, глава Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин заявил, что это займёт "не более двух недель".
Переговоры об обмене заключёнными и удерживаемыми лицами между Россией и Украиной близки к "финализации". Об этом на пленарной сессии Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер также полагает, что обмен будет "масштабным". По мнению Путина, он может послужить "хорошим шагом" к нормализации отношений с Украиной, цитирует агентство ТАСС.
Владимир Путин не назвал дату предполагаемого обмена. Ранее этого не сделал и его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Источники Интерфакса в дипломатических кругах вчера назвали вероятную дату обмена – 7 сентября.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что надеется на первые результаты переговоров по обмену в ближайшее время.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.