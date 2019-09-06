В Петербурге суд снял с выборов лидера "Объединённых демократов"

В Санкт-Петербурге городской суд снял с муниципальных выборов координатора движения "Объединённые демократы" Андрея Пивоварова.

Его регистрация была аннулирована по иску другого кандидата в муниципальные депутаты Надежды Наскидаевой, которая представляет партию "Единая Россия". Она посчитала, что один из постов Пивоварова в фейсбуке содержит незаконную предвыборную агитацию. По словам ответчика, в посте говорилось о недопустимости избиения полицейскими протестующих в Москве, и к выборам в Петербурге это никак не относилось.

Надежда Наскидаева уже дважды пыталась отменить регистрацию Пивоварова, но оба раза районные суды отказывали в исковых требованиях. Тогда кандидат от "Единой России" подала апелляцию в городской суд, который и удовлетворил её жалобу.

В свою очередь, на обжалование этого решения у Пивоварова не остаётся времени. По его словам, все необходимые документы для апелляции он может получить не ранее понедельника, когда выборы уже состоятся. Лидер "Объединённых демократов" не сомневается, что решение снять его с выборов является политическим и исходит от властей Петербурга.

Ранее из-за записей в соцсетях суды аннулировали регистрации независимых кандидатов Даниила Кена и Александры Синяк.

Выборы в муниципальные депутаты пройдут в Санкт-Петербурге в единый день голосования 8 сентября. В этот же день жители города изберут губернатора.