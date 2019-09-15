Дон Кихот и Достоевский. Эфир в 19.05

Обращение филолога Рене Жирара к психологическому материалу и превращение исследователя в антрополога и философа. “Насилие и священное” и “Козел отпущения”, главные книги Жирара, которым предшествует работа “Ложь романтизма и правда романа”.

Зависть, ревность, ресентимент, тщеславие, снобизм: как рождаются и чем питаются эти свойства европейского человека? Мания подражания: от королевского двора до рекламы на телевидении.

Почему Жирар остается одним из главных мыслителей ХХ века? Предельная серьезность Жирара на фоне легкомыслия философии постмодерна.

В чем состоит главная ложь романтизма? Чем похожи мадам Бовари, Родион Раскольников, Жюльен Соррель и герои Пруста? Чем они обязаны Дон Кихоту?

Религиовед, историк религий Алексей Зыгмонт, переводчик книги, и автор предисловия литературовед Сергей Зенкин. В записи философ Аркадий Недель, филолог Александр Марков и редактор серии Studia religiosa издательства НЛО Сергей Елагин.

Ведет программу Елена Фанайлова



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