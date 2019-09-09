Прятки в IKEA, медленные языки и лекарство от старости

1. Посетители магазина IKEA в городе Глазго так активно играли в прятки, что дирекции магазина пришлось вызвать полицию. С самого утра десятки, если не сотни, посетителей начали прятаться в выставленных в торговых залах шкафах, буфетах и холодильниках, а также под столами и кроватями. Сколько человек принимало участие в этой игре, точно установить невозможно, но накануне на странице события в "Фейсбуке" о своем предстоящем участии твёрдо заявили 2000 человек, и ещё 10 000 написали, что они заинтересованы в этой акции. Дирекция магазина объяснила вызов полиции тем, что "посетители в наших магазинах должны чувствовать себя в безопасности, а как мы можем это гарантировать, если мы даже не можем их найти?"

Это не первые прятки в IKEA. Подобные акции уже проводились в Бельгии, Чехии и Нидерландах. А в вашем городе есть IKEA?

2. Каждый ребенок знает, что одни народы разговаривают очень быстро (да ещё и помогают себе, размахивая руками), а другие, наоборот, разговаривают очень медленно и спокойно. Но мало кто задумывался о том, а почему, собственно, разные народы разговаривают с разной скоростью. А вот группа исследователей из Франции, Новой Зеландии, Гонконга и Южной Кореи задумалась и решила изучить этот вопрос. Результат проведенного ими исследования показывает, что люди способны воспринимать ограниченную информацию за единицу времени – 39 бит в секунду. Но, как оказалось, не все языки одинаково информационно-насыщенны. Некоторые языки умеют укладывать большое количество информации в маленькое количество слов, другие справляются с этим значительно хуже. В результате и итальянцы, и финны и все остальные народы передают за минуту разговора одно и то же количество информации, но народам с менее информационно-плотными языками для этого приходится молоть языком гораздо быстрее. Из 17 языков, изученных исследователями, самым информационно-насыщенными оказались вьетнамский, тайский и английский, а самым информационно разреженным – баскский, японский и итальянский.



3. Католическая школа города Нэшвилл в США исключила из своей библиотеки книги о Гарри Поттере, поскольку они, по мнению её пастора, содержат настоящие заклинания, способные вызывать злых духов.

4. Опросы и эксперименты регулярно показывают, что работодатели не любят нанимать людей с татуировками. Проведенное канадскими учеными исследование позволяет предположить, что они поступают разумно. Исследователи установили, что у людей, которые наносят себе татуировки, короткие временные предпочтения, то есть, говоря обычным языком, они не заботятся о будущем и не строят долгосрочных планов, а живут сегодняшним, максимум завтрашним днём. Понятно, что, нанимая на работу людей, которые не любят строить планы на жизнь на сколь-нибудь долгое время вперёд, работодатель должен готовиться к не самым приятным неожиданностям.

5. В прошлом выпуске мы писали о том, что саламандры не стареют. А на этой неделе появилась новость о том, что люди, возможно, способны остановить старение и даже обратить его вспять. Проведенное в Калифорнии клиническое исследование впервые в истории показало, что коктейль из трёх уже существующих лекарств – гормона роста и двух средств от диабета – позволил уменьшить "биологический возраст" принимавших его испытуемых на 2,5 года. Учёные говорят, что сами шокированы таким результатом – они ожидали, что смогут только замедлить старение, а не сделать людей моложе, – но призывают не спешить с выводами. Исследование проводилось на очень маленькой выборке и без контрольной группы, так что для подтверждения его результатов потребуются другие, значительно более масштабные испытания.

6. Тем временем международная группа биохакеров разработала способ производства нелегально производить аналог генно-терапевтического средства Glybera, которое стало в 2015 году самым дорогим лекарством в мире. Glybera помогала от очень редкого генетического заболевания крови – дефицита липопротеинлипазы. Курс этого лекарства стоил более миллиона евро, но производитель был вынужден снять его с производства уже через 2 года, так как на него не было достаточного спроса. Теперь биохакеры придумали, как сделать это лекарство самому по себестоимости в 7000 долларов, и готовы выслать инструкции всем желающим. Производившая Glybera фирма UniQure заявляет, что сделанное таким способом лекарство будет неэффективным.

7. 30 августа Дональд Трамп опубликовал в твиттере спутниковое фото разрушенной при неудачном запуске пусковой установки новой иранской баллистической ракеты и написал, что США не имеют к этому инциденту никакого отношения. Уже через несколько дней хакеры с помощью этого фото смогли вычислить строго засекреченный американский разведывательный спутник. По словам хакеров, это гигантский, сравнимый с "Хабблом" орбитальный телескоп, который направлен не на звёзды, а на Землю. Аналитики говорят, что именно потому, что спутниковые фотографии позволяют вычислить орбиту и характеристики спутников-шпионов, они так тщательно охраняются Пентагоном. В 1984 году американский военный аналитик получил тюремный срок за то, что слил в прессу три фотографии с подобного спутника.

8. Медицинский журнал JAMA Internal Medicine подсчитал, что в США из-за бюрократических препятствий к пересадке органов и вызванных этим проволочек ежегодно выбрасывается более 3500 донорских почек, то есть около 20% от их общего количества, притом что 93 000 пациентов месяцами ждут возможности пересадки.

9. Неизвестные украли со дна Балтийского моря весящую 7,5 центнеров немецкую подводную исследовательскую станцию. Станция измеряла температуру и химический состав морской воды и стоила около 300 тысяч евро.

10. Британские ученые обнаружили, что горбатые киты, обитающие в разных регионах мира, поют разные песни. Более того, когда горбатый кит из одной части океана плывёт в другую, он может, наслушавшись песен местных китов, полюбить их и включить в свой репертуар.