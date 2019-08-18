Страховка для Вайнштейна, сексизм в детском хоре и 6 лет за кражу песка

1. В США начали предлагать «страховку от позора». Предназначена она для знаменитостей, уличенных в действиях, способных погубить их карьеру: например, в приставаниях к женщинам или расистских высказываниях. Страховые платежи зависят от поведения знаменитостей в прошлом — каждому клиенту присваивается группа риска в зависимости от того, что он делал и говорил в течение своей предыдущей карьеры. Выплата при наступлении страхового случая зависит от того, до какой степени этот случай разрушил карьеру клиента. Так, комик Луи Си Кей, потерявший после сексуального скандала контракты на телевидении, но продолжающий выступать со сцены, купи он себе заранее такую страховку, получил бы 4 миллиона долларов, Кевин Спейси, изгнанный из всех своих фильмов и сериалов — 8 миллионов, а Харви Вайнштейн, лишившийся киностудии — 10 миллионов.

2. Ученые из Института нейронауки Орегонского университета тренируют мышей для распознавания дип-фейков, то есть фальшивых компьютерно-генерируемых видеозаписей, созданных для дискредитации известных политиков и других знаменитостей. Ученые обнаружили, что мышей можно научить распознавать отдельные фонемы человеческой речи не хуже самих людей, и надеются, что они сумеют отличить сгенерированную компьютером речь от настоящей там, где сами люди, концентрируясь на смысле слов, начинают обращать меньше внимания на их звучание.



3. Калифорнийский эксперт по кибербезопасности, известный под прозвищем Droogie (его настоящее имя не называется), задумал обмануть систему взимания штрафов за нарушение правил дорожного движения и купил автомобильный номер NULL. Он рассчитывал на то, что, поскольку NULL — это то, что появляется в поле базы данных, когда реальное значение этого поля не известно, система решит, что штрафы, выписываемые на его машину, выписываются на неизвестный номер, и ему не придётся их оплачивать. Но что-то пошло не так. Droogie действительно обманул систему, однако эффект оказался совсем не тем, которого он ожидал: система обнаружила, что у машин с неизвестными номерами внезапно появился владелец с именем и адресом. Теперь все штрафы, выписываемые в штате на машины с неизвестными номерами, приходят Droogie. За короткое время он получил квитанции на общую сумму 12000 долларов. А пока он разбирался с властями, чтобы их отменить (к счастью для него, успешно) — ещё на 6000. Полиция советует Droogie поменять номер, но он пока что отказывается, заявляя, что не сделал ничего незаконного.

4. Очередной скандал с Facebook — оказывается, компания нанимала людей для расшифровки аудиосообщений своих пользователей в Messenger. Facebook оправдывается тем, что пользователи сами выбрали опцию «перевести аудиосообщение в текстовую форму». Однако оправдания выглядят не очень убедительными: никто не предупреждал пользователей, что эти сообщения будут слушать посторонние люди (обычно предполагается, что эту работу выполняют программы распознавания речи).

5. Берлинский хор мальчиков Staats- und Domchor Berlin, существующий с XV века, обвинили в дискриминации по признаку пола за то, что он отказался принимать в свой состав 10-летнюю девочку. Хор был заложен в 1465 году, и с тех пор ни одной девочки в его составе никогда не было. Но теперь родители девочки, имя которой не называется, решили, что настал час исправить эту несправедливость, и подали на хор в суд. Адвокат семьи называет отказ принять девочку в хор «очень странным» и считает, что его можно объяснить лишь гендерными предубеждениями. Руководство хора заверяет, что никакой дискриминации по признаку пола тут нет, и девочка просто не продемонстрировала необходимых для участия в хоре мальчиков талантов.

6. Японские медики научились отличать сперматозоиды с Х-хромосомой от сперматозоидов с Y-хромосомой. Это значит, что сперму можно фильтровать так, чтобы запрограммировать пол будущего ребёнка. Специалисты по медицинской этике уже предупреждают о возможных опасных демографических последствиях этого открытия.

7. Британская компания British Airways уже в этом году начнёт выдавать пассажирам первого класса на рейсах Лондон—Нью-Йорк очки виртуальной реальности. К очкам с 360-градусным обзором будут прилагаться лучшие фильмы и телешоу в 3D- и 2D-форматах, а также специально разработанные психотерапевтические программы для тех, кто боится летать. О том, предложат ли к очкам и компьютерные игры, в пресс-релизе British Airways ничего не говорится.

8. Два французских туриста арестованы при попытке вывезти с итальянской Сардинии 40 килограммов пляжного песка. Песок находился в багажнике автомобиля, упакованный в 14 пластиковых бутылок. Туристы оправдываются тем, что просто хотели взять песок с собой как сувенир и не знали, что это является преступлением. Но итальянская полиция заявляет, что незнание законов не освобождает от ответственности. Если французов осудят по всей их строгости, им грозит до 6 лет тюрьмы. Увозить песок с сардинских пляжей в последнее время стало у туристов очень модным, и в попытке справиться с этой проблемой власти острова идут на всё более жёсткие меры: так, всего две недели назад британский турист, пытавшийся увезти с Сардинии одну пластиковую бутылку песка, был оштрафован на 1032 евро.



9. Если вы параноик, это ещё не значит, что за вами не следят. Особенно в Китае. В опубликованном на этой неделе списке городов с самым большим количеством камер наружного наблюдения на душу населения 8 из 10 первых мест принадлежит китайцам. Больше всего таких камер в Чунцине — 168,03 камеры на каждые 1000 человек. На втором месте Шэньчжэнь (159,09 на 1000 человек), а на третьем — Шанхай (113,46). Столица Китая Пекин заняла 9-е место (39,93). Из некитайских городов в первую десятку попали Лондон (6-е место, 68,40) и американская Атланта (10-е место, 15,56). Москва заняла в этом списке 18-е место (11,70), а Киев — 49-е (2,10).

10. Недавно мы писали о том, что в Великобритании запретили рекламу, основанную на гендерных стереотипах. И вот — первые две жертвы. Одна из них — реклама сливочного сыра, в которой отцы забывают о своих детях. Другая — реклама автомобилей, где мужчины летают в космос, а женщины делают сэндвичи и гуляют с коляской.