Загадочные геи, бессмертные саламандры и волшебный порошок

1. Вероятно, самая громкая научная новость недели: в спорах о том, является ли гомосексуальность врожденной или приобретенной, поставлена если не точка, то очень жирная запятая.

Споры эти ведутся уже не одно десятилетие. Некоторые научные результаты вроде бы указывали на то, что склонность к однополой любви обусловлена генетически, но исследования проводились на очень маленьких группах испытуемых и их результаты не удавалось воспроизвести. И вот недавно междунвродная группа ученых из ведущих мировых университетов и фирм, расшифровывающих генокод, решила положить конец сомнениям и затеяла гигантское исследование, изучив генетический код почти полумиллиона человек.

Результат исследования оказался отрицательным. Ученым удалось обнаружить несколько генов, наличие которых немного коррелирует с сексуальными предпочтениями людей, но эта корреляция является настолько слабой, что не позволяет делать никаких предсказаний о возможной сексуальной ориентации человека.

Отрицательный результат, конечно, не позволяет со 100% уверенностью утверждать, что «гомосексуальных» генов не существует — возможно, генетики что-то упустили. Но, учитывая масштаб и дотошность исследования, рабочей версией для научного сообщества отныне является то, что гомосексуальность не заложена на уровне ДНК, а обусловлена какими-то другими факторами. Какими именно, пока остаётся загадкой.

2. Саламандры — очень странные существа. Во-первых, у них удивительная способность к регенерации. Они могут заново отращивать себе не только потерянный хвост, но и пальцы (а некоторые их виды — и лапы), а также поврежденные участки позвоночника, лёгких, глаз, сердца и даже мозга. Во-вторых, у них гигантская продолжительность жизни для животного такого небольшого размера. Если ящерицы и млекопитающие одинакового с саламандрами размера живут приблизительно 5-10 лет, то саламандры спокойно доживают до 20-30, а одна из них прожила в неволе 50 лет, при том, что была поймана уже во взрослом возрасте — это как если бы одинаковое с нами по размеру животное дожило до 500 лет.

Канадские учёные решили изучить этот феномен и на протяжении 20 лет исследовали популяции саламандры в нескольких европейских странах. В результате они пришли к удивительному открытию — саламандры вообще не стареют. Ни одна из наблюдаемых ими саламандр не умерла своей смертью, и ни одна не показывала никаких признаков старения на протяжении всего времени наблюдений. Кроме того, вероятность смерти саламандр за время исследования не изменялась в зависимости от того, в каком возрасте эта саламандра впервые была поймана и помечена исследователями — при экспериментах с другими живыми существами вероятность их смерти за определенный период времени растёт в зависимости от возраста, в котором было сделано первое наблюдение, так как с возрастом способности большинства животных противостоять врагам и находить пищу падают из-за старения. У саламандр же этого не происходит. На основании результата этого исследования ученые заключают, что старение — не такой неизбежный феномен жизни, как это принято считать, и наша уверенность в том, что все организмы стареют, вероятно, вызвана тем, что главным материалом экспериментов на эту тему являются млекопитающие. Канадские биологи предполагают, что изучение секрета долголетия саламандр может когда-нибудь помочь и людям.

3. Новый рецепт счастья от голландских ученых: исследователи из Университета Маастрихта обнаружили, что один-единственный приём порошка, полученного из высушенного и перемолотого вещества 5-метоксидиметилтриптамин, выделяемого ядовитыми колорадскими жабами (Incilius alvarius), повышает у подопытных радость жизни и внимательность, снижает симптомы беспокойства, депрессии и пост-травматического стресса и помогает справляться с алкогольной и наркотической зависимостью на целых четыре недели и дольше. Исследования по воздействию психоделических веществ на психику и возможности их применения для лечения депрессии и пост-травматических расстройств ведутся уже давно, но раньше они проводились на растительных и химически-синтезированных веществах. Голландские исследователи утверждают, что секреция жаб более эффективна, чем ЛСД, МДМА, псилоцибин, мескалин и аяхуяска.

4. Авторам компьютерного ретро-шутера Ion Fury за последние две недели пришлось два раза «переобуваться на лету». В первый раз — когда в одной из сцен игры обнаружился флакон с надписью OGAY (не очень смешная пародия на косметические продукты OLAY), а в переписке её создателей в геймерском онлайн-чате Disord — не очень уважительные замечания в адрес транссексуалов, феминисток и левых активистов (SJW — Social Justice Warriors). Создателей игры обвинили в гомофобии, трансфобии и сексизме. Чтобы погасить начавшийся скандал, разработчики выпустили официальное заявление, в котором извинились за шутки, показавшиеся кому-то гомофобными, и пообещали убрать из игры весь сомнительный контент.

Но вместо того, чтобы погасить скандал, это только разожгло новый. На этот раз возмутились геймеры. Игровые сайты оказались завалены рецензиями от людей, которые ставили игре очень низкие оценки и заявляли, что сдают её обратно в онлайн-магазин и требуют деньги обратно, несмотря на отличные рецензии, потому что авторы «прогнулись под леваков» и согласились с цензурой. Рейтинги игры полетели вниз и, всего через несколько дней после извинений за гомофобию, компания резко сдала назад и заявила, что никакой цензуры в игре не будет, все сомнительные сцены в ней останутся, а недовольные этим активисты могут катиться на все четыре стороны. Рейтинги опять пошли вверх, а геймеры пишут, что не были уверены, стоит ли им покупать эту игру, но теперь всё-таки купили её, чтобы поддержать проявивших твёрдость характера разработчиков.

5. PornHub снял «самое грязное порно в истории» (The Dirtiest Porn Ever), в котором почти что нет секса, зато очень много мусора. В ролике говорится о загрязнении планеты пластиковыми отходами. За каждый просмотр этого ролика PornHub будет отчислять деньги некоммерческой организации Ocean Polymers, которая строит корабль для сбора пластикового мусора в океане.

6. В Эфиопии поставили мировой рекорд и посадили 350 миллионов деревьев всего за 12 часов — хотя готовились к этому рекорду эфиопы чуть ли не полгода. Некоторые очевидцы, правда, утверждают, что это принудиловка и показуха — якобы эфиопским предприятиям и организациям спустили обязательные квоты по посадке деревьев, а те заставляли сотрудников покупать саженцы на собственные средства, и отчитывались перед высоким начальством о выполнении плана, посадив на самом деле значительно меньше деревьев, чем они указали в отчетности.

7. То, что в лимфатических узлах у людей, делающих себе татуировки, откладываются частицы краски, известно уже давно. Но теперь ученые выяснили, что там накапливаются ещё и частицы металла, откалывающиеся при нанесении рисунка с игл. Накапливаясь, эти частицы могут вызывать аллергии. Ученые также установили, что разные краски по-разному воздействуют на иглы. В частности, краски на основе диоксида титана делают их значительно более хрупкими, чем краски на основе технического углерода.

8. Нью-Йорк и Париж, точнее, их центральные районы, теряют жителей. Убыль населения происходит уже несколько лет. В последний раз такое наблюдалось в 70-х. Лондон пока растёт, но этот рост в последнее время сильно замедлился и, по ожиданиям социологов, в ближайшее время тоже может смениться спадом. Причиной называют запредельный рост цен на жильё в этих городах.

9. В июле мы писали о том, что власти калифорнийского города Беркли запретили использовать в официальных документах все слова, относящиеся к полу. Власти соседнего Сан-Франциско решили не отставать и запретили использовать в официальных документах «дегуманизирующие» слова, относящиеся к преступности. Теперь вместо слова «уголовник» необходимо использовать выражение «имевший дело с правосудием», вместо «осужденный» - «человек, находящийся в заключении», вместо «малолетний преступник» - «молодой человек, подвергшийся воздействию правоохранительной системы» и т. д. и т. п.

10. Обычно масло содержит 80%-85% молочного жира и 15%-20% воды. Ученые из Корнельского университета в США решили, что натуральное масло слишком жирное и вредное, и сделали обезжиренное масло, которое на 80% состоит из воды, а на оставшиеся 20% - из растительного масла с небольшим добавлением молочного белка. Основным достижением учёных является то, что их «масло» не распадается на фракции и мажется почти так же хорошо, как настоящее. Вкус у него, правда, пока что так себе, но ученые утверждают, что сложнее всего было добиться правильной консистенции, а вкус — дело поправимое.