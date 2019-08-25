Герой Гонконга, продажа Валлонии и аттракцион имени Бормана

1. В прошлую пятницу китайское государственное телевидение объявило об уходе в отставку генерального директора 10-й крупнейшей авиакомпании мира, гонконгской Cathay Pacific, Руперта Хогга. Его отставка стала для многих неожиданностью - Хогг считался спасителем компании, он принял её всего несколько лет назад, убыточной и с кучей проблем, и за очень короткий срок сделал прибыльной. Теперь причина выяснилась — китайское правительство потребовало отстранения от полётов в Китай всех сотрудников Cathay Pacific, принимавших участие в антиправительственных демонстрациях, и запросило у Хогга полный список этих сотрудников. По неофициальным данным Хогг в ответ прислал китайским властям список, в котором стояло всего одно-единственное имя — его собственное. Правда ли это, мы, вероятно, никогда не узнаем, но о том, что Хогг отказался отстранять участвовавших в демонстрациях сотрудников от работы, известно наверняка.

2. Молодежное крыло бельгийской политической партии Nieuw-Vlaamse Alliantie, выступающей за независимость Фламандии (голландско-говорящего региона страны) от Бельгии и занявшей на последних бельгийских парламентских выборах первое место, предложило продать Трампу Валлонию (франко-говорящий регион страны) за 1 евро.

3. Итальянский суд постановил, что знаменитый испанский архитектор Сантьяго Калатрава должен выплатить Венеции компенсацию в 78 тысяч евро за сделанный для города негодный проект моста. К сожалению, негодность выяснилась уже после постройки. Мост, как оказалось, не рассчитан на то количество туристов, которое ходит по нему ежедневно — хотя количество туристов, посещающих Венецию, не было для Калатравы секретом. По проектной документации мост нужно ремонтировать раз в двадцать лет, но первый ремонт пришлось провести уже через 4 года. Кроме того, поверхность моста слишком скользкая — люди падают и получают травмы, из-за чего городу уже пришлось выплатить около 60 тысяч евро компенсации. Будет ли Калатрава подавать апелляцию на решение суда, пока не известно.

4. Год назад Верховный суд США оправдал кондитера, который по религиозным соображениям отказался печь на заказ свадебный торт для гей-пары. Теперь похожий случай будет рассматриваться в Европейском суде по правам человека. В 2014 году северо-ирландский гей-активист Гэррет Ли попытался заказать в кондитерской Ashers торт с написанными на нём словами «Поддержите однополые браки». Ли ни на ком не женился, торт был его инструментом в борьбе против действующего в Северной Ирландии запрета на однополые браки. Но владельцы кондитерской, Дэниел и Эми Макартуры, отказались принимать его заказ, так как лозунг противоречил их религиозным убеждениям. После этого Ли подал на Макартуров в суд, заявив, что отказ является дискриминацией по признаку сексуальной ориентации, а Макартуры не стали его обслуживать просто потому, что он гей. В в прошлом году дело дошло до Верховного суда Соединенного Королевства, который единогласно оправдал кондитеров, заявив, что никто не имеет права принуждать людей пропагандировать взгляды, с которыми они фундаментально несогласны. Однако Ли не согласился с решением и теперь подал жалобу в Европейский суд по правам человека. То, что Великобритания выходит из ЕС, не имеет в данном случае значения, так как ЕСПЧ не является органом Евросоюза — это суд, созданный на основе решения Совета Европы, решения которого добровольно обязались исполнять все 47 его членов, то есть почти все европейские страны (в том числе и Россия). Однако Верховный суд Великобритании в 2017 постановил, что при определенных условиях страна не обязана выполнять решения ЕСПЧ, так что даже если суд примет решение в пользу Ли, британские власти могут его проигнорировать.

5. Самое большое «солнечное шоссе» в мире, построенная во Франции в 2016 году, не оправдало ожиданий. Дорога, выложенная солнечными панелями для выработки электричества, так и не вышла на проектную мощность. В первый год она вырабатывала всего половину лишь от обещанных создателями 790 киловатт-час, а сейчас вырабатывает уже почти в десять раз меньше. Кроме этого, солнечные панели, по которым ездят автомобили, пришли в негодность, так что скорость на шоссе пришлось ограничить до 70 километров в час. Планы покрыть Францию сетью таких дорог общей протяженностью около 1000 километров теперь, очевидно, придётся отложить.

6. Скандал в США: нью-йоркская полиция собирает образцы ДНК людей, вызванных на допрос (часто даже не в статусе подозреваемых) без их ведома. Биологический материал собирают со стаканчиков кофе, бутылок воды и окурков сигарет, предлагавшимся людям во время допроса. Таким образом были собраны образцы ДНК нескольких тысяч человек. Наибольшее возмущение прессы вызвало то, что полиция не постеснялась взять образец ДНК 12-летнего ребёнка - его сняли с соломинки для питья. Полиция оправдывается тем, что берёт ДНК не у всех допрашиваемых - "иначе в нашей базе были бы не тысячи, а миллионы образцов". Американские организации по защите гражданских прав собираются подавать на полицейских в суд.

7. В июле 2014 года нью-йоркский полицейский Дэниел Пантео задушил чернокожего Эрика Гарнера при попытке ареста. Пантео повалил Гарнера на землю и удерживал его захватом за шею, в то время как несколько других полицейских надевали на него наручники. Гарнер 11 раз повторил "Я не могу дышать", но отпустили его только когда он потерял сознание. Через час врачи констатировали его смерть. Преступление Гарнера состояло в том, что он продавал на улице поштучно контрабандные сигареты. Удержание подозреваемых путём удушения прямо запрещено правилами нью-йоркской полиции. Тем не менее суд решил не предъявлять Пантео обвинений, что вызвало огромную волну протестов по всей Америке. Родственники Гарнера подали на власти Нью-Йорка гражданский иск и получили 5,9 миллионов долларов компенсации, а в отношении Пантео было открыто дисциплинарное расследование. И вот теперь, спустя пять лет, руководство полиции Нью-Йорка всё-таки решило его уволить. Полицейский комиссар города Джеймс О'Нил заявил, что принимает это решение с тяжелым сердцем, и что пока дело не дошло до запрещенного удушающего захвата, Пантео всё делал правильно, но смерть подозреваемого должна иметь последствия, тем более что из-за продолжающегося скандала нормально исполнять свои обязанности Пантео уже всё равно не может. Адвокаты Пантео заявили, что обжалуют увольнение в суде.

8. Избирательная комиссия Канады предупредила экологические организации, что во время предвыборной кампании любая социальная реклама, рассказывающая об опасностях глобального потепления и содержащая имена кандидатов и названия политических партий, будет считаться политической и требовать от заказывающих её организаций регистрации в качестве группы политического влияния. Дело в том, что один из кандидатов на пост премьер-министра Канады, лидер Народной партии Максим Бернье, заявил, что не верит ни в опасность изменений климата, ни в то, что эти изменения вызваны деятельностью человека. Поэтому, по мнению избирательной комиссии, любая реклама, рассказывающая об опасностях изменения климата, в предвыборный период может рассматриваться как пропаганда, направленная против Бернье и его партии. Запрет закончится с окончанием голосования. Выборы должны пройти не позже 21 октября. Точная их дата ещё не известна, но предвыборная кампания уже началась.

9. Плохие новости: глобальное потепление может привести не только к повышению уровня океанов, учащению природных катастроф и вымиранию многих видов животных, но и к повышению агрессивности пауков. К такому выводу пришли ученые из канадского университета Макмастерс, изучая поведение пауков вида Anelosimus studiosus. Ученые выяснили, что в экстремальных погодных условиях выживают более агрессивные особи этих пауков, которые потом передают свою агрессивность по наследству. Только этого нам не хватало.

10. Руководство парка развлечений Tatzmania в юго-западной Германии всего через несколько дней после открытия закрыло аттракцион "Полёт орла" и принесло извинения посетителям за то, что такой аттракцион вообще появился. О причине закрытия аттракциона вы наверняка догадаетесь сами, посмотрев на фото и видео. Руководство парка оправдывается тем, что из проектной документации не было очевидно то, как аттракцион будет выглядеть в конечном итоге. По совершенно случайному совпадению операцией "Полёт орла" (Aktion Adlerflug), согласно популярной теории заговора, назывался разработанный в конце 1944 года секретный план Мартина Бормана по вывозу за границу немецкого капитала, золота, технической документации и специалистов с целью последующего восстановления индустриальной мощи и политического влияния Германии.