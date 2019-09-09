Австралийские ученые впервые в истории понизили статус состояния Большого Барьерного рифа, внесенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, до "очень плохого". Специальное австралийское ведомство, отвечающее за здоровье и уход за этим крупнейшим в мире коралловым рифом, в последнем пятилетнем отчете написало, что ситуация стала отчаянной.

Согласно отчету, Большой Барьерный риф сталкивается с тройной угрозой: изменения климата, чрезмерный вылов рыбы и деформация берегов, вдоль которых тянется риф, горнодобывающими и сельскохозяйственными компаниями.

Об угрозе будущему Большого Барьерного рифа ученые и сотрудники международных природоохранных организаций говорили в последнее время весьма часто. Это крупнейшая в мире коралловая гряда из примерно 2 тысяч 900 отдельных рифов и 900 коралловых островов (из которых обитаемы не более 10) в Коралловом море у северо-восточного побережья Австралии, напротив штата Квинсленд, простирающая в длину на более чем 2 тысячи 300 километров. Большая часть рифов находится под водой, но многие из них обнажаются каждый день во время отливов.

Большой Барьерный риф – величайший на планете природный объект, построенный живыми организмами, коралловыми полипами, уникальная экосистема, поддерживающая также жизнь миллиардов других животных и подводных растений. Это более чем 400 видов кораллов и 1 тысяча 500 видов рыб, сотни видов китов, акул, моллюсков, ракообразных, осьминогов, кальмаров, морских черепах, находящихся под угрозой уничтожения.

Телеканал CNN называет его одним из семи природных чудес света. Площадь Большого Барьерного рифа – примерно 350 тысяч квадратных километров, это больше всей территории, например, такого государства, как Великобритания, и поэтому его видно из космоса. В своей южной части он отстоит от берега примерно на 300 километров, а дальше к северу приближается к австралийскому континенту на расстояние вплоть до 25-30 километров.

Последние данные, которые были собраны за пять лет, с 2014 года, администрацией Морского национального парка Большого Барьерного рифа ("Great Barrier Reef Marine Park"), рисуют тревожную картину массового обесцвечивания кораллов и утраты среды обитания всеми животными и организмами, населяющими риф. Это происходит из-за повышения температуры моря и воздействия тяжелой промышленности.

В Квинсленде работают многие крупнейшие австралийские горнодобывающие предприятия, которые, как отмечается в докладе, влияют на качество воды на всем юго-западе Тихого океана. Также в гибели кораллов во всем регионе ученые винят фермеров, занимающихся расчисткой прибрежных земель для выпаса скота:

"Значительные и масштабные воздействия рекордных температур поверхности моря привели к переходу среды обитания коралловых рифов из плохого состояния в очень плохое", - говорится в правительственном отчете. "Это уже третий отчет о печальных перспективах Большого Барьерного рифа. У нас позади пока лишь десять лет никем не услышанных предупреждений, десять лет растущих выбросов парниковых газов и десять лет наблюдений за рифом, который движется к катастрофе".

В прошлом году Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО призвал к глобальным действиям для защиты пяти крупнейших на Земле коралловых рифов, включая Большой Барьерный риф.

Австралия ратифицировала Конвенцию ЮНЕСКО об охране Всемирного культурного и природного наследия в 1974 году, и первым же австралийским объектом, включенным в этот список в 1981 году, и был Большой Барьерный риф, он же стал первым "морским" объектом Всемирного наследия. Морским национальным парком, разделенным на шесть зон разной степени доступности, вся его территория была объявлена в 1979 году.

Туристы, приезжающие на Большой Барьерный риф, каждый год приносят штату Квинсленд около 3 миллиардов долларов – и при этом они обязаны соблюдать строжайшие правила поведения. Из-за уязвимости местной природы здесь до недавнего времени запрещена любая добыча углеводородов и других полезных ископаемых, геологические и подводные изыскания и любая коммерческая деятельность, не связанная с судоходством, ограниченным рыболовством, наукой и рекреационным туризмом. Однако Большой Барьерный риф постепенно все равно исчезает – с 1985 года, по данным последних исследований, он потерял намного больше половины всей своей структуры.

Совсем критической ситуация стала в январе 2014 года, когда Австралия впервые за десятилетия решила позволить базирующейся в Индии транснациональной корпорации Adani Group начать дноуглубительные работы в арендованном ею в 2011 году на 99 лет глубоководном порту Эббот-Пойнт в штате Квинсленд – всего в 25 километрах от Большого Барьерного рифа. Эббот-Пойнт – единственный здесь промышленный порт, ключевой для всего северо-востока Австралии, через который вывозится огромное количество каменного угля, а также метана и минералов, добываемых в так называемом Галилейском угольном бассейне в штате Квинсленд, в последнее время в основном индийскими и китайскими корпорациями.

Растущие объемы добычи потребовали расширения порта до размеров одного из крупнейших в мире – и соответствующее разрешение властей было получено, подкрепленное, как указывают критики проекта и все защитники окружающей среды, значительными поступлениями в виде налогов в казну штата и в государственный бюджет Австралии и созданием новых рабочих мест. Власти разрешили строительным компаниям выкопать со дна моря более трех миллионов кубических метров грунта, часть которого неизбежно попала в океанскую воду и на коралловые рифы.